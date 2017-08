Bombagólok mestere a 350 milliós madridi csodagyerek

A 21 éves Marco Asensio öt különböző sorozatban lépett pályára a Real Madriddal, és mindegyikben góllal debütált. Édesanyja már 12 éve megmondta Florentino Pérez elnöknek, hogy a fia egyszer galaktikus lesz. Mostanra ő a klub egyik legféltettebb kincse, a kivásárlási ára 350 millió euró. De ki is ez a srác, akinek nevét a Barcelona elleni Spanyol Szuperkupa után mindenki megjegyezte egy életre? Portré.

2004 augusztusában egy nyolcéves kisfiú a szüleivel Puerto Portals kikötőjénél sétálgat, amikor az egyik jacht mellett ismerős arcba botlanak. Florentino Pérez az, a Real Madrid elnöke. A fiú édesanyja odalép hozzá, és viccesen annyit mond: „Ő itt a fiam, Marco. Egy nap a Real Madridban fog futballozni”. Tizenkét évvel később maga Pérez mutatja be Marco Asensiót mint a klub legújabb igazolását. Sajnos a játékos édesanyja (aki tudta előre) ezt már nem élheti meg, miután 2011-ben rákban meghalt.

Ha egyszer elindul, senki sem tudja megállítani

Marco Asensio Willemsen 1996. január 21-én született Palma de Mallorcán. Holland származású édesanyja nagy rajongója volt Marco van Bastennek, akiről Asensio a nevét kapta. A fiatal Marco a Platges de Calvia csapatánál kezdett futballozni, onnan került Mallorcára, ahol a nála idősebbek közül is kitűnt tehetségével. Kilencévesen a 15 évesek között játszott, de nem lehetett elvenni tőle a labdát – mesélte a játékos felfedezője, Clemente Marin. – Akkor már évek óta játékos-megfigyelőként dolgoztam, de hozzá hasonló tehetséget nem láttam."

Amikor 2013-ban José Luis Oltra, a Mallorca felnőtt csapatának edzője elment őt megnézni, egyetlen percre volt szüksége. Asensio ennyi idő alatt is meggyőzte. Tizenhét éves korában már debütálhatott a nagyok között, de a klub gyenge szereplése miatt keveset játszott. „Nem akartam, hogy hamar kiégjen" – magyarázta döntését Oltra.

Az akkori sportigazgató Miguel Angel Nadal szerinta gyorsasága és a technikája emelte őt ki a többiek közül, valamint az, hogy képes volt bejátszani az egész pályát.„Ha egyszer elindul, senki sem tudja megállítani" – mondta Nadal, aki Iscóhoz hasonlította Asensiót.

Az Espanyolnál lett belőle futballista

Teljesítményére felfigyelt a Real Madrid is, amely 2014 decemberében 3,7 millió eurót fizetett érte. A bemutatására viszont két és fél évet várni kellett. A madridiak kölcsönben a Mallorcánál hagyták, ahol a 2014/2015-ös szezonban 36 meccsen hat gólt szerzett.

2015 nyarán csatlakozott a Real edzéseihez, és bár lenyűgözte Rafa Benítezt, a spanyol edző nem tudott neki elég játékpercet biztosítani, így egy évre megint kölcsönadták, ezúttal az Espanyolnak. „Azért igazoltam az Espanyolhoz, hogy az első osztályban futballozhassak, és meg legyen a folytonosság a karrieremben – mesélte Asensio. – Ott megtanultam labda nélkül játszani, futni, harcolni, és hogy a csapat érdekeit mindig a sajátom elé kell helyezni. Intenzív egy év volt, de megtanultam áldozatot hozni.

A madridi bemutatása

A barcelonai kölcsönjáték után 2016 nyarán is a Reallal kezdte meg a felkészülést, ekkor azonban már kijelentette, hogy maradni szeretne. A Real hivatalosan is bemutatta őt a sajtónak, majd Pérez felidézte azt a 12 évvel korábbi esetet, amikor először találkozott vele. Az első sorban ott ült a játékos édesapja, Gilberto, és testvére, Igor, az édesanyja viszont nem. Maria Gertruida 2011 januárjában halt meg rákban,Asensio azóta is megemlékezik róla minden góljakor.

„Ez egy érzelmes nap. Gyerekkorom óta ez volt az álmom. Szeretnék köszönetet mondani a családomnak, édesapámnak, testvéremnek és édesanyámnak, aki odafentről vigyáz rám" – kezdte mondandóját, befejezni azonban nem tudta, mert elcsuklott a hangja és elsírta magát.Ez nem csak a szokásos sablon beszéd volt.

Felmenői miatt Asensio a holland válogatottságot is választhatta volna. A holland szurkolók indítottak is egy kampányt Twitteren #AsensioWillemseninOranje hashteggel, de a futballszövetség soha nem vette fel a kapcsolatot a játékossal. Miután megjárta a spanyol U19-es csapatot, 2016. május 29-én a Bosznia Hercegovina ellen 3–1-re megnyert felkészülési meccsen bemutatkozhatott a felnőtt válogatottban is. 2017-ben meghívást kapott az U21-es Európa-bajnokságra, ahol a Macedónia elleni első csoportmeccsen mesterhármast lőtt.

Örökre megjegyezték a nevét

Zinédine Zidane az egyik vacsora után az öltözőbe hívta őt. Két dolgot akarok neked mondani. Egy, azért vagy itt, mert a felkészülés alatt bebizonyítottad, hogy itt a helyed. Kettő, kezdő leszel a Sevilla ellen.

Asensio góllal debütált az andalúzok ellen 3–2-re megnyert Európai Szuperkupán 2016-ban. Aztán a bajnokságban is. Majd a Bajnokok Ligájában is. És a Király-kupában is.20 évesen négy különböző sorozatban lőtt gólt az első meccsén.Egyedülálló rekord Spanyolországban. Nem mellékesen, a Juventus elleni BL-döntőben is betalált.

2017-ben jött az újabb debütálás és az újabb gól. A Spanyol Szuperkupa odavágóján csereként lépett pályára a Barcelona ellen, és a 90. percben ő állította be a 3–1-es végeredményt. A gólja után a katalán szurkolóknak háttal állva mutogatta a mezén szereplő nevet. Az üzenet egyértelmű volt: „Remember the name".Abban a pillanatban valószínűleg mindenki megjegyezte egy életre.