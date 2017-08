Pintér Attila elmondta, ki a Puskás Akadémia Maradonája

A románok világklasszisát, a Barcelonában is megfordult Gheorghe Hagit a Kárpátok Maradonájának nevezték, most pedig megvan a Puskás Akadémia Maradonája is. Mint az a DIGI Sport híradójából kiderül, Pintér Attila vezetőedző Sallai Rolandot nevezte így az NB I-ben utolsó helyezett felcsúti csapat idei első győzelme után.

Az újonc, ám a nyáron rendesen megerősített Puskás Akadémia a hatodik fordulóban szerezte meg első győzelmét az OTP Bank Ligában. Pintér Attila együttese otthon 2-1-re verte meg a szintén idén feljutott Balmazújvárost.

Ezek a játékosok, és én is, mindig nyerni szeretnénk. Az Üllői úton vagy a Videoton ellen is úgy mentünk ki a pályára, hogy nyerni szeretnénk. Megvolt a lehetőségünk arra, hogy pontokat szerezzünk, de különböző dolgok miatt - összeszokatlanság, egyéni hibák - saját magunkat 'végeztük ki'. Aki sportol, akár amatőr szinten is, azt bántja, ha nem eredményes. Ez az első győzelem, én azt gondolom, nagy gátakat szakít fel - mondta Pintér.

A balmazújvárosiak vezetőedzője, Horváth Ferenc a meccs közben összeszólalkozott Pintérrel, majd a lefújás után markáns véleményt formált. Azért, mert a pálya mellett majális van, nem kellene ajándékba adni két gólt. A másik pedig, hogy a sírás olyan, mint az ima. Ha sokat sír az ember, azt meghallgatják.

Horváth részletezte is, hogy mire gondol pontosan: "Tele lett sírva a sajtó, hogy a bírók hogy csalnak a Puskásnak. És nem csaltak, az első gólnál biztos, hogy nem. Vagyis igen, csak más értelemben."

A felcsúti csapatban ott volt az elmúlt szezont kölcsönben még Palermóban töltő Sallai Roland.A 20 éves támadó egyelőre nem talált új külföldi klubot magának, így a Puskást erősítheti.Hogy meddig, azt ő sem tudja. "Kicsit elfáradtam, két és fél hónapja sajnos nem játszottam még. Nem tudom, mi lesz velem, még itt sem tudják, én sem tudom. Jó volt játszani, visszatérni ide" - mondta a háromszoros válogatott játékos a Sport 24-nek.