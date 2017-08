Kettős győzelemmel BL-főtáblás a Napoli, Korhuték kiestek

Az első meccsen elért 2-0-s győzelem után a Napoli idegenben is megverte a Nice-t (0-2), amely egy pillanatig sem tudta szorossá tenni a párharcot. A Sevilla döntetlent játszott, de így is bejutott a Bajnokok Ligájába, Korhut Mihály csapata, a Hapoel Beer-Sheva viszont kiesett. Ahogy a Rijeka is.