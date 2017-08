A Chelsea megvenné a fél Leicester City-t

Antonio Conte jól tudja, hogy a Chelsea kerete nem elég mély egy bajnoki- és BL-meneteléshez, ezért még szeretne rajta erősíteni. Ki is nézett magának három játékost, mindhármat a 2016-os bajnok Leicester City-ből.

A Leicester City 2015-2016-os bajnoki címe örökre emlékezetes marad, hiszen a szezon előtt a szakértők azt várták, hogy a csapat a kiesés ellen fog küzdeni. Ehhez képest behúzta a Premier Leauge-et a semmiből. A jó szereplést azonban nem sikerült megismételni, és most úgy néz ki, széthullhat a csapat magja.

Tavaly nyáron Jamie Vardy, aki az angol válogatottban is bemutatkozhatott, kis híján aláírt az Arsenalhoz, de végül meggondolta magát a szukorlók és az akkori edző, Claudio Ranieri könyörgése miatt. Most a Telegraph értesülései szerint egy másik londoni csapat, a Chelsea szeretné megszerezni, de a csatár továbbra is maradna jelenlegi klubjánál.

A londoni kékek mestere, Antonio Conte viszont nem csak Vardy-t látná szívesen a klubnál, szemet vetett szintén a Leicesterből Riyad Mahrezre is, írja a Sky Bet. Ha ő sem jönne össze, akkor még mindig képbe kerülhet a Danny Drinkwater is, ugyancsak a Rókáktól. A két középpályást a hírek szerint az olasz edző a Bakayoko - Willian páros cseréjének szánná, viszont ehhez mélyen a zsebébe kell nyúlnia, mert a Leicester állítólag 100 millió fontot kér a trióért. Ha csak Dinkwatert vinné a Chelsea, akkor az ő ára 40 millióban van megállapítva.

Az átigazolási szezon augusztus 31-én zárul.