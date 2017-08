Beckham áradozva búcsúzott Rooney-tól

Nem sokkal azután, hogy 200. Premier League-ben lőtt góljával sporttörténelmet írt, Wayne Rooney bejelentette, hogy többet nem szerepel az angol válogatottban.

A 31 éves támadó volt az angol nemzeti csapat történetének legeredményesebb gólszerzője. Döntését azzal indokolta, hogy minden erejével klubjára, korábbi nevelőegyüttesére, az Evertonra szeretne koncentrálni. 2003-ban, 17 évesen mutatkozott be a válogatottban, azóta 119-szer játszott nemzeti színekben és 53 gólt szerzett.

A Rooney-t 2003 és 2006 között csapatkapitányként támogató és irányító David Beckham megható üzenetben búcsúzott közösségi oldalán korábbi játékostársától.