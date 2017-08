Csillagos ötös párosítások a BL-négyesekben

Az UEFA által nemrég bevezetett változtatásoknak is köszönhető, hogy a Bajnokok Ligája csoportkörére immár tilos legyinteni. Persze vannak Európában olyan csapatok, amelyeket szinte lehetetlen olyan csoportba sorsolni, amelyből nem tudják teljesíteni a legjobb tizenhatba jutás feltételeit, de így is akad legalább tíz kiadó hely, amiért nagy lehet a tülekedés idén ősszel. Elemzés a BL-sorsolásról.

Lassan kijelenthető, hogy jót tett a Bajnokok Ligájának az a változtatás, amellyel az első kalapban lévő csapatokat nem a klub-koefficiens alapján, hanem a bajnokságok erősorrendje szerint szortírozza. Ez ugyanis azt eredményezte, hogy a második kalapban – mondjuk a Sevilla és a Porto kivételével – csupa olyan egylet várta a sorsolást, amelyik kérdés nélkül, tükörsimán befér Európa legjobb nyolc-tíz csapatába. Csak érdekességképpen: az első kalapos Monaco a régi számítás szerint a harmadikban lett volna, a Szpartak Moszkvánál pedig csak két csapatnak (a Qarabagnak, és a Lipcsének) van gyengébb koefficiense. Így azonban növekedhetett a keményebb csoportok száma, és szám szerint kettő is akad a nyolcból, amelyben legalább egy, hagyományosan nagy csapat is búcsúzni fog a sorozattól hat forduló után.

A BL-csoportkört többször érte az a vád az elmúlt években, hogy a legnagyobb csapatoknak ez már csak nyűg (nem véletlenül merül fel újra és újra az ennél is elitebb Szuperliga ötlete), de kár lenne figyelmen kívül hagyni, hogy a közelmúltban akadtak meglepetések a hátrább rangsorolt együttesek között is. Tavaly a Monaco a negyedik kalapból menetelt elődöntőig, 2013-ban hat harmadik kalapos csapat is továbbnyargalt a tavaszi BL-szezonba, a 2012-ben negyedik vonalból induló Dortmund pedig a fináléba jutott. Ne írjuk le tehát azokat a csapatokat, amelyeket nem az első két kalapból sorsolták.

A csoport (Benfica, Manchester United, Basel, CSZKA Moszkva)

José Mourinho nem panaszkodhat Totti és Sevcsenko kezeire, mert azok igen jótékonyan húzták a brutálisan felturbózott Manchester United csoportellenfeleit. Azt néhány hete láthattuk, hogy az idény jelenlegi szakaszában a United még messze áll például a címvédő szintjétől, de ettől függetlenül ezt a csoportot fél lábbal is túl kell élniük. Pláne úgy, hogy a sorsolás előtt néhány órával hivatalossá vált: Ibrahimovic marad Mourinho atyai felügyelete alatt – más kérdés, hogy vajon mikor lesz bevethető állapotban.

A tavalyi Benficát egy pillanatig sem kellett volna félteni ebben a csoportban, de a nyáron elvitték legnagyobb értékeiket: Lindelöf éppen a Unitedbe ment, Ederson pedig a manchesteri riválishoz. Nelson Semedo Barcelonába távozása még érdekesebbé teheti a csoportot, amelyben egy hajszálnyival azért így is a portugálok tűnhetnek a második hely esélyeseinek.

B csoport (Bayern München, PSG, Anderlecht, Celtic)

Két olyan csapat is került a B jelű négyesbe, amelyik abba a kvázi érinthetetlen táborba tartozik, amely tagjainak minden körülmények között kötelező a továbbjutás. A Bayernnél Heynckes triplázása óta sírva könyörögnek a BL-címért, a PSG pedig egyszerűen nem teheti meg, hogy a kegyetlen pénzekkel megerősített kerete ne jusson a legjobb tizenhat közé. Csak az a kérdés, hogy melyik csapat szerzi meg a harmadik helyet. A rájátszás első meccse alapján talán inkább a Celtic áll közelebb az Európa Ligához.

C csoport (Chelsea, Atlético Madrid, Roma, Qarabag)

Már a Premier League kezdeti szakaszában is láthattuk, hogy Conténak lehetnek problémái az előző szezonhoz képest kevésbé kegyes meccsnaptárral. A többfrontos terhelést immár ő sem úszhatja meg, és rögtön olyan csoportba került, amelyikből nem lesz könnyed ujjgyakorlat a továbbjutás. Segítheti, hogy az Atléticónál valószínűleg az utolsó szezonját töltő Simeonén és csapatán bőven kezdenek mutatkozni a fásultság jelei, és az átigazolási tilalom miatt attól sem kell tartania, hogy Diego Costa megbosszulja rajta a Londonban felgyülemlett sérelmeit.

A Roma éppen ezért bőven bekúszhat a továbbjutó helyek egyikére. Ugyan Salah és Rüdiger távozása nem ad okot túlzott elbizakodottságra, de ezt a csoportot vélhetően erős körbeverések jellemzik majd. Na, nem az azeriektől, tőlük egy pont megszerzése is országos bravúr lenne.

D csoport (Juventus, Barcelona, Olympiakosz, Sporting)

A B csoporthoz hasonlóan itt is egyszerű a képlet: két, végső győzelemre is esélyes csapat eldönti majd, hogy melyiküknek fontosabb a csoportelsőség, az Olympiakosz és a Sporting pedig küzdhet az Európa Ligáért.

E csoport (Szpartak Moszkva, Sevilla, Liverpool, Maribor)

Ebben a négyesben rögtön furcsának hat a szabályváltozások miatt a Szpartak Moszkva első kalapos szereplése, és ez segíthet annyit a Sevillán és a Liverpoolon, hogy továbbmasírozzanak a tizenhatba. Az angolok és a spanyolok kerete is évek óta stabil esélyese az Európa Liga megnyerésének, de alighanem mindkét szurkolótábor (és vezetőség) szeretne ennél egy kicsit feljebb lépni.

Erre nagyobb esélye inkább Jürgen Klopp csapatának van, mert amíg a Sevillából (az Angliában megégő Nolito-Navas duó ellentételezéseként) távozott Vitolo, Iborra, Konoplyanka vagy Rami, addig a Pool kerete egyben maradt, kiegészülve Salah-val. A Maribor küzdeni fog az egy-két megszerezhető pontért, de tőlük ennél több már komoly meglepetést jelentene.

F csoport (Sahtar, Manchester City, Napoli, Feyenoord)

Az E csoporthoz hasonlóan itt is a második és harmadik kalapos csapatok a legfőbb esélyesek. Guardiolának és az újra nagybevásárlást tartó Citynek kötelező házi feladat a továbbjutás, a Napolitól pedig láttuk, hogy a topbajnokságok közé igyekvő franciák képviselőjét hogyan vágták haza a selejtezőben. A Feyenoord tavaly jó futballal lett bajnok, de a holland pontvadászat erejétől nem elvárható, hogy a fent említett kettőssel felvegye a versenyt.

G csoport (Monaco, Porto, Besiktas, RB Leipzig)

Előzetesen azt sejtettük, hogy az elmúlt szezonban komoly erődemonstrációt tartó Lipcse biztosan egy halálcsoport részese lesz negyedik kalaposként, ehhez képest Gulácsiék bekerültek a papíron leggyengébbnek tűnő kvartettbe. A Monaco – bár Tielemans és Kongolo megszerzése jó befektetésnek tűnik – a várakozásoknak megfelelően komolyan meggyengült, hiszen Mendy, Bernardo Silva és Bakayoko is távozott, ráadásul Mbappé maradása is erősen kérdőjeles immár hetek (hónapok) óta. A Porto nem képvisel olyan minőséget, mint akár néhány évvel ezelőtt, a centire kiszámolt lipcsei klubmodell előtt pedig ezzel a sorsolással minden adott, hogy megpróbálja megérni a tavaszt is a BL-ben.

H csoport (Real Madrid, Dortmund, Tottenham, Apoel)

A Real Madridot az elmúlt években többször érte az a kritika, hogy a sorsolás túlontúl is kegyes volt hozzá – ezt főleg a 2016-os tavaszi sorsolásnál kapták meg a virtuális vádiratokban –, ezúttal viszont nem lesz könnyű dolga a címvédőnek. Nyilván az lenne a nagyobb meglepetés, ha Zidane nem tudná venni ezt az akadályt, de a Pochettinóval egyre magabiztosabb Tottenham biztosan nem lesz könnyen emészthető falat. Tuchel távozásával a Dortmund formája erősen kérdéses; előzetesen ők tűnnek a harmadik hely várományosának. A félelmetes közönsége azonban nagy csodákba tudja belehajszolni a németeket, tehát ne gondoljuk, hogy a spanyol és angol képviselő könnyedén utasítja majd maga mögé a Dortmundot.

Elnézve a csoportbeosztásokat, szinte minden fordulóra akad majd egy nagyobb rangadó; unatkozni biztosan nem fogunk. Ez pedig külön jó hír azok után, hogy a Bajnokok Ligáját évekkel ezelőtt, hozzá méltatlanul, sokan őszi unalomba fulladó sorozatnak titulálták.