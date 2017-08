Az angolok szerint Rooney jókor vonult vissza a válogatottól

Jókor meghozott döntésnek tartja a csütörtöki brit lapok többsége Wayne Rooney visszavonulását az angol labdarúgó-válogatottól, bár vannak köztük olyanok is, amelyek szerint az Everton játékosa hibát követ el.

Az angol labdarúgó-válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője szerdán jelentette be, hogy többet nem lép pályára a nemzeti csapatban.

A The Daily Telegraph úgy fogalmazott, Rooney döntése egy korszak végét jelenti, de kétségtelen, hogy a játékos jókor, jó döntést hozott. A tekintélyes napilap emlékeztetett arra, hogy a még mindig csak 31 éves támadót mindössze hat mérkőzés választotta el attól, hogy beállítsa a 125-szörös válogatott kapus, Peter Shilton rekordját. A válogatottól való visszavonulása pedig azt jelenti, hogy Rooney a klubkarrierjére, a nemzeti csapat pedig a jövőre és benne olyan játékosokra összpontosíthat, mint Harry Kane, Marcus Rashford, Dele Alli és Adam Lallana.

Wayne Rooney a The Times szerint is helyes döntést hozott. A mértékadó napilap azonban habozik a legnagyobbak között említeni a játékost, bár azt elismeri, hogy igazán jó volt. Új, izgalmas tehetségek vannak felemelkedőben az ő posztjain - írta az újság, szintén kiemelve Kane, Rashford és Dele Alli, valalmint Raheem Sterling nevét. Nekik még fel kell nőniük a feladathoz, de jobb, ha ezt Rooney árnyéka nélkül tehetik meg, de az általa mutatott szenvedéllyel - vélekedett az újság.

A tekintélyes napilapok közül a The Guardian is úgy fogalmazott, Rooney döntése nem tekinthető nagy meglepetésnek, bár a játékos eredetileg a 2018-as oroszországi világbajnokság után akart visszavonulni a válogatottságtól. Az újság szerint ezzel a lépéssel a csatár meghosszabbítja klubkarrierjét - idén nyáron tért vissza nevelőegyesületéhez, az Evertonhoz -, ráadásul felesége a negyedik gyermeküket várja jövő nyárra, így a világbajnokság talán már nem is tűnt olyan csalogatónak. A The Guardian mindazonáltal megjegyzi: a Rooney által a nemzeti csapatban elért rekordok sem tudják feledtetni a tényt, hogy a támadó soha nem tudta megismételni a 2004-es Európa-bajnokságon mutatott formáját.

A tömeglapok közül a Daily Mirror a csatár válogatott iránti elkötelezettségét emelte ki és nemzedéke legjobb angol játékosának nevezte őt.

A The Sun című bulvárlap viszont nem ért egyet Rooney döntésével, szerinte a csatár hibát követ el. A legnagyobb példányszámú brit napilap szakírója elsietett lépésről ír, amelyet Rooney minden bizonnyal meg fog bánni, ha játszani látja a televízióban a válogatottat.

Wayne Rooney 53 gólt szerzett az angol válogatottban: 37-et jobb, ötöt bal lábbal - büntetőből hétszer volt eredményes -, 11-et fejjel.

Száztizenkilenc válogatottbeli mérkőzéséből a legtöbbet, 42-őt Roy Hodgson szövetségi kapitány alatt játszotta. Huszonkétszer lépett pályára csapatkapitányként, s a nemzeti csapatban eltöltött 14 éve alatt 104 csapattársa volt. A legtöbbször, 72 alkalommal Frank Lamparddal játszott együtt.

A brit lapok által közölt kimerítő statisztikák között az is szerepel, hogy a 119 meccséből 38 jutott Tony Blair, 20 Gordon Brown, 57 David Cameron és négy Theresa May miniszterelnöksége idejére.