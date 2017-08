40-ről lőtt gólt az ötvenmilliós izlandi

A hazai 2-0-s győzelem után az Everton 1-1-es döntetlent játszott a Hajduk Split ellen az Európa Liga playoff-körében. Arról, hogy ne váljon izgalmassá a párharc, Gylfi Sigurdsson gondoskodott.

Az izlandi válogatott középpályás leigazolását nemrég jelentette be az Everton, amely 50 millió eurót fizetett érte - majdnem kétszer annyit, amennyit a magyar válogatott 23 fős kerete ért a 2016-os Európa-bajnokságon.

Sigurdsson a Manchester City elleni bajnokin mutatkozott be új csapatában, csütörtök este pedig már kezdő is volt a Hajduk Split elleni Európa Liga-meccsen. A szünet előtt a horvátok szereztek vezetést, így akár szoros is lehetett volna a párharc, de a második félidő első percében egy jó negyven méterről megeresztett lövéssel az izlandi eldöntötte a lényegi kérdéseket.

Sigurdsson az előző bajnoki szezonban kilenc gólt lőtt és 13 gólpasszt adott a Swansea-ban. Az érte kifizetett 50 millió euró azt jelenti, hogy ő lett az Everton történetének legdrágább igazolása, megdöntve Romelu Lukaku vételárát (35 millió).