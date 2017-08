Az AC Milan magyarországi szerelmeseinek kedvezett a leginkább a labdarúgó Európa Liga pénteki sorsolása. A lombard sztárcsapat ugyanis egy csoportba került az orsztrák Rapiddal és a horvát Rijekával. Az olaszok tehát kétszer a szomszédban vizitelnek. Minden idők leghidegebb EL-találkozója lehet a november 23-án megrendezésre kerülő Östersund-Luganszk meccs. Östersundban azidőtájt nem ritka a mínusz 20 fokos hideg sem. A szerb-albán futballháború újabb felvonása lehet a Skënderbeu-Partizán összecsapás - nem egyszer, hanem kétszer.

Szomszédok: Két fejezet az AC Milannal

Szeptember 14. és december 7. Ezt a két napot már minden magyarországi AC Milan fanatikus pirossal keretezheti be a naptárában. Szeptember 14-én az olaszok a bécsi Rapid vendégei lesznek, míg a zárófordulóban, december 7-én a horvátországi Rijekában lépnek fel.

Ha már a Videoton nem tudta elérni a főtáblát és elhozni nekünk a Milant, akkor érdemes kiruccanni Bécsbe, illetve Rijekába - ki tudja, mikor láthatjuk hozzánk ilyen közel a piros-fekete sztáralakulatot.

Hány fok lesz Östersundban?

Amikor néhány héttel ezelőtt Hegyi Áron kollégám bemutatta az Origo olvasóinak az Östersundot, a svéd kiscsapatnál még csak reménykedtek abban, hogy elérhető lesz számukra a csoportkör. Most meg ott tart az ügy, hogy a Hertha edzőjének, Dárdai Pálnak is fel van adva a lecke, hiszen a berliniek azonos csoportban lesznek a svédekkel.

De törheti a fejét a Luganszk is. Nekik november 23-án lesz jelenésük Östersundban. Ha szerencséjük lesz, akkor hómentes meccset játszhatnak, ha nem, akkor előkerül a szertárból a piros labda. Igazából nem is a hó, hanem a levegő hőmérséklete az, amely november végén arrafelé kritikus lehet. Szélsőséges esetben este akár mínusz 20 fok is elképzelhető Östersundban.

A háború folytatódik

Felszisszenhetett az UEFA, amikor azonos csoportba került az albán Skënderbeu és a szerb Partizan Beograd. Az albán és a szerb szurkolók már két évvel ezelőtt, a 2016-os Európa-bajnokságra zajló selejtezőben olyan balhét csináltak, hogy abból diplomáciai botrány is kerekedett.

Nem kell nagy jóstehetséggel rendelkezni ahhoz, hogy kijelentsük: ez a kettős meccs lesz a 2017-18-as Európa Liga kiírás két legrázósabb mérkőzése.

Diplomáciai botrány lett az albán-szerb focibalhéból Az albán nagykövet beintett a szerb külügynek, a szerbek az Eb-selejtező bojkottálását pedzegetik. Hogy mi lesz a konfliktus vége, az még a magyar válogatott esélyeit is érintheti. Berendelték a belgrádi albán nagykövetet a szerb külügyminisztériumba, hogy átadjanak neki egy tiltakozó jegyzéket a szerb válogatott buszának megdobálása miatt, Ilir Bocka azonban egyszerűen nem vette át a jegyzéket, mondván, "nem történt semmi" - írja a szerbiai B29 rádió angol nyelvű honlapja.

Egyetlen meccsért 13 ezer kilométer utazás

A spanyol Villareal oda-vissza több mint 13 ezer kilométert utazik azért, hogy a kazah Asztana otthonában pályára léphessen. Ennek a meccsnek az időpontja november 23., azaz a A-csoport ötödik fordulójában kerül sor a mérkőzésre. Könnyen lehet, hogy a spanyolok szempontjából már tét nélküli összecsapás lesz ez, mert négy forduló alatt simán továbbjuthanak. Azonban mese nincs, ha van tét, ha nincs, el kell menni Kazahsztánba.

Az Európa Liga teljes csoportbeosztása:

A csoport:

Villareal (spanyol), Makkabi Tel-Aviv (izraeli), Asztana (kazah), Slavia Praha (cseh)

B csoport:

Dinamo Kijev (ukrán), Young Boys (svájci), Partizan Beograd (szerb), Skënderbeu (albán)

C csoport:

Braga (portugál), Ludogorec (bolgár), Hoffenheim (német), Basaksehir (török)

D csoport:

Milan (olasz), Austria Wien (osztrák), Rijeka (horvát), AEK Athén (görög)

E csoport:

Olympique Lyon (francia), Everton (angol), Atalanta (olasz), Apollon Limasszol (ciprusi)

F csoport:

FC Köbenhavn (dán), Lokomotív Moszkva (orosz), Sheriff Tiraspol (moldovai), Fastav Zlín (cseh)

G csoport:

Viktoria Plzen (cseh), FCSB (román), Hapoel Beer-Seva (izraeli), Lugano (svájci)

H csoport:

Arsenal (angol), BATE Boriszov (fehérorosz), 1. FC Köln (német), Crvena zvezda (szerb)

I csoport:

Salzburg (osztrák), Olympique Marseille (francia), Guimaraes (portugál), Konyaspor (török)

J csoport:

Athletic Bilbao (spanyol), Hertha BSC (német), Zorja Luhanszk (ukrán), Östersunds (svéd)

K csoport:

SS Lazio (olasz), AC Nice (francia), Zulte Waregem (belga), Vitesse (holland)

L csoport:

Zenit (orosz), Real Sociedad (spanyol), Rosenborg (norvég), Vardar Szkopje (macedón)