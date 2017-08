Francesco Totti szeme láttára fordított az Inter a Roma otthonában

A Serie A második fordulójának szombati zárómeccsén az Internazionale 3-1-re tudott győzni a Stadio Olimpicóban az AS Roma vendégeként.

A mérkőzést a helyszínen tekintette meg a Roma nyáron visszavonult legendája, Francesco Totti is. A 15. percben aztán ő is örülhetett, ekkor szerezte meg a vezetést a fővárosi csapat. Nainggolan labdája találta meg Edin Dzekot az Inter védők gyűrűjében, aki annyira egyedül volt, hogy még le is vehette a labdát (talán még egy kávé is belefért volna), majd jobbal zúdította a kapuba.

A második félidőben magára talált az Inter, ennek köszönhetően összejött először az egyenlítés a 67. percben, majd a 77.-ben a fordítás is, mindkétszer Icardi volt eredményes. Először a tizenhatos vonaláról, estében lőtte ki a jobb alsót. A második gólja előtt Perisic iramodott meg a balszélen, hajszálpontos visszagurítása megtalálta Icardit, az argentin csapatkapitány pedig ezúttal a bal alsóba gurított.

A kegyelemdöfést Matias Vecino adta meg a Farkasoknak a 87. percben. A Roma labdát veszített az Inter téfelén, a vendégek pedig létszámfölényes kontrát vezethettek. Perisic ismét elhúzott a baloldalon, középre játszott ahol tökéletesen érkezett Vecino. A végeredmény tehát AS Roma - Internazionale 1-3, Francesco Totti bánatosan mehet haza.