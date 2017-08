102 perces dráma Nagy Ádámék meccsén, a Juve 0-2 után állt fel

A Juventus már a hetedik percben le volt maradva két góllal, majd 4-2-re győzött a Genoa ellen, a Bologna pedig elképesztő körülmények között hozta el a három pontot a Benevento otthonából.

Rémálom-szerűen kezdődött a mérkőzés a Juventus számára. Még 20 másodperc sem telt, amikor megzörrent a háló Buffon mögött: egy beadást követően Miralem Pjanis ért szerencsétlenül a labdához, ami a kapuban kötött ki, öngóllal vezetett tehát a Genoa.

Szinte fel sem fogta még a történteket Allegri csapata, és máris kétgólós hátrányban találta magát: Galabinovot rúgta fel a tizenhatoson belül Rugani, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A sértett értékesítette a tizenegyest, így hét perc után 2-0 volt.

Nagy offenzívába kezdett természetesen a Juve, nem is kellett sokáig várni a szépítésre: a 14. percben Dybala fejezett be egy sakk-matt helyzetet. Majd a félidő hosszabbításában jött is az egyenlítés: Lazovic „védett" kézzel Mandzukic helyzeténél, így itt is büntető következett, amelyet Dybala vágott be.

A második játékrészben is a vendég Zebrák domináltak, a 68. percben pedig következett a fordítás. Cuadrado vett át szépen szépen egy indítást a tizenhatos vonalánál, tisztára játszotta magát, majd kilőtte a hosszú sarkot. A legvégén Dybala meglőtte a harmadik gólját is, így a vége 2-4 a Juventus javára.

A Bologna dráma körülmények között hullajtott pontokat Nagy Ádám nélkül. Az első félidő nem hozott gólt, de az 55. perc már igen, ekkor Donsah fejezett be egy szép egyéni akciót. Nagyon úgy nézett ki, hogy 1-0 lesz a végeredmény, de a Benevento nem adta fel és végül a 98. (!) percben Lucioni révén egyenlíteni tudott. Legalább is így tűnt elsőre, végül azonban a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. A mérkőzés a 103. percben ért véget.