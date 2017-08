Isten hozott a Real Madridban, Messi!

Szombat reggel hét órakor a Real Madrid hivatalos Twitter-oldala köszöntötte Lionel Messit mint a klub legújabb játékosát - természetesen téves riasztás volt.

"Welcome Messi" - volt olvasható a madridiak közösségi oldalain. A Real lett a legújabb áldozata az OurMine nevezetű hekkercsoportnak, amely szerdán a Barcelona közösségi oldalait is feltörte. Náluk a PSG játékosát, Ángel di Maríát jelentették be. A katalán klub nem sokkal később hivatalosan is megerősítette, hogy hekkertámadás érte.

A mostani Real-tweet mellé Messi győztes gólját is beágyazták, amit a tavaszi El Clásico 92. percében lőtt a Bernabéuban.

Az OurMine hekkercsoport nem először akciózik, korábban több spanyol csapat közösségi oldalait is feltörte. A messis sztori mellett több tweettel is elárasztották a Real oldalát, ezeket itt tekintheti meg.