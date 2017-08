Cavani semmibe vette Neymar kérését

A francia labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 4. fordulójának péntek esti mérkőzésén Paris Saint-Germain hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Saint-Étienne-t. Ám hiába nyert a párizsi gárda a forduló ugyancsak százszázalékos riválisa ellen, a Cavani-Neymar affér miatt marad igazán emlékezetes a találkozó.

A PSG Edinson Cavani tizenegyesből szerezte meg a vezetést, ám a gól előtt volt egy kis vitája Neymarral. A brazil világklasszis ugyanis szerette volna elvégezni a büntetőt, ám az uruguayit nem nagyon hatotta meg.

A folytatásban is megállíthatatlan volt a párizsi klub, a második félidőben előbb Thiago Motta estében lőtt a hálóba, majd Cavani szerzett egy gólt akcióból is, így kilakítva a 3-0-s végeredményt, így a PSG továbbra is hibátlan a bajnokságban.