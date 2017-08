Hétfőn jelenthetik be hivatalosan Mbappét a PSG-nél

Vasárnap este mindenben megegyezett egymással a Paris Saint-Germain és a Monaco Kylian Mbappé klubváltását illetően.

A L'Equipe információ szerint a 18 éves francia most még csak kölcsönbe kerül a PSG-hez, amelynek viszont később 180 millió eurót kell fizetnie. A párizsiak már hetekkel ezelőtt megállapodtak a játékossal, és most úgy tűnik, hogy a Monacóval is sikerült dűlőre jutni.

A hírek szerint Mbappé - akit Leonardo Jardim vezetedző nevezett a Marseille elleni keretbe - hétfőn esik át az orvosi vizsgálaton.