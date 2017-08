Mészöly Géza távozott a Haladás kispadjáról

A kedd délelőtti edzés előtt közös megegyezéssel szerződést bontott az OTP Bank Ligában szereplő Szombathelyi Swietelsky-Haladás Mészöly Géza vezetőedzővel.

A kedd délelőtti tréning kezdete előtt Tóth Miklós ügyvezető igazgató az öltözőben közölte a játékosokkal, hogy a klub és Mészöly Géza közösen értékelte az elmúlt hetek eseményeit, és úgy látták jónak, ha közös megegyezéssel szerződést bontanak – írja a klub honlapja.

Mészöly tehát már nem a Haladás vezetőedzője és kérdéses a szakmai stáb – Csordás Csaba és Gál István másodedzők, Jakab Csaba kapusedző és Garami Zsolt erőnléti edző sorsa. Amennyiben az új – egyelőre ismeretlen tréner – igényt tart a munkájukra, természetesen maradhatnak. A keddi edzést mindenesetre Orbán Attila erőnléti tréner tartotta.

Mészöly Géza nagyon sikeresen dolgozott a Haladásnál, két és fél évvel ezelőtt roppant nehéz helyzetben vett át és tartotta bent a csapatot – mondta Tóth Miklós. Utána az ötödik helyre vezette az együttest, ami a Haladás történetének második legjobb szereplése volt. De az azt követő hatodik helyre is nagyon büszke lehet Mészöly – s mi is büszkék vagyunk." Most azonban Mészöly Gézával közösen úgy láttuk, hogy a hét meccsen szerzett hat pont kevés – mindannyian többre számítottunk. Ezért határoztuk el közösen a váltás mellett."

"Ami az új edzőt illeti, egyelőre nem tudom megmondani, ki irányítja a jövőben a csapatot, több szakemberrel is tárgyalásban állunk."

„Jó érzéssel gondolok az itt eltöltött időszakra, szerettem itt lenni – jelezte Mészöly Géza. Szerintem ezért is fogadtak el anno a játékosok, mert érezték, szeretek a Haladásnál dolgozni. Az előző szezont kimagasló eredménynek tekintem, a munka és az egység, valamint a közös akarat és tulajdonosi bizalom segítette a munkámat, ennek köszönhető a tavalyi szép eredmény. Nem szabad elfelejteni, hogy ezt az eredményt a létesítményfejlesztés miatt, végig idegenben értük el, ezért szeretném külön megköszönni a soproni és szombathelyi szurkolók támogatását is. Ami a hét fordulót illeti, a két győzelem kevés, de mindkettő bravúros siker volt. Ugyanakkor az is igaz, hogy idegenben még gólt sem szereztünk." A vezetőkkel egyetértésben értékeltük az elmúlt hetek eseményeit, úgy láttuk jónak, hogy elválnak útjaink. Bármennyire fájdalmas is a búcsú, jó emlékekkel gondolok vissza a Haladásra."

Mészöly Géza a 2014/15-ös, akkor még 16 csapatos bajnokság hajrájában, a 15., kieső helyen vette át a Haladás irányítását. Az utolsó négy fordulóban a bent tartotta a vasiakat: a 14. helyen zárt a zöld-fehér együttes. Ezt követően három évre szóló, 2018. június 30-ig szóló kontraktust írt alá a tréner. A 2015/16-os bajnokságban – immáron 12 csapatos NB I-ben – az ötödik, a 2016/17-esben pedig a hatodik helyre kormányozta a gárdát.

A mostani bajnokságban viszont kátyúba ragadt a Hali szekere: hét meccsen két győzelem mellett öt vereséget gyűjtött be a csapat, és hat pontot gyűjtve a tizedik helyen tanyázik.