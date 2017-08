Bernd Storcktól tanulja az edzői szakmát Gera Zoltán

A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap óta Telkiben készül a következő két vb-selejtezőjére, a csütörtöki lettek és a vasárnapi Portugália elleni összecsapásra. A sérülése ellenére ott van a keretben a Ferencváros rutinos játékosa, Gera Zoltán is. Viszont ennek nyomós okai vannak.

A hétfői sajtótájékoztatón Bernd Storck mellett a magyar válogatott két játékosa, Guzmics Richárd és Elek Ákos beszélt a várakozásairól, ahol a német szövetségi kapitány titokkal is szolgált.

A keretben megtalálható Gera Zoltán neve is, aki már hetek óta nem játszhat a Ferencvárosban a sérülése miatt, a nemzeti tizenegy keretében mégis helyett kapott. Bernd Storck szerint ennek több oka is van. Annak ellenére, hogy sérülés miatt nem számíthat a középpályásra, a tapasztalata miatt nagyon fontos a jelenléte az edzőtáborban, sokat segíthet a felkészülés során. Ám ez még nem is jelentene akkora szenzációt, annak ellenére, hogy már ez sem megszokott jelenség.

A szövetségi kapitány azt is elárulta, hogy a veterán középpályás is profitálhat a következő napokból, hiszen játékoskarrierje befejezése után edző szeretne lenni, most alkalma nyílik belelátni az edzői stáb munkájába.

„Gera Zoltán nemcsak a pályán, azon kívül is nagyon fontos a csapat számára. Thomas Doll engedélyével a sérülése ellenére velünk készül, amely sokat jelent a válogatott számára. A személyisége pótolhatatlan.” Zoltán a játékoskarrierje befejeztével szeretne majd az edzői pályára lépni, itt most kiváló alkalma nyílik rá, hogy tanuljon és belelásson a szakmai stáb munkájába is.”

Bernd Storck hozzátette, hogy Gera Zoltánban minden megvan, hogy egyszer kiváló edző váljon belőle.

A Lettország elleni mérkőzést csütörtökön 20.45-kor rendezik. A találkozóra korlátozott számban még kaphatóak belépők, hétfőn délután mintegy 1000 jegy várt még gazdára.

A válogatott kerete:

Kapusok: Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Megyeri Balázs (Greuther Fürth – Németország), Kovácsik Ádám (Videoton FC)

Védők: Bese Barnabás (Le Havre AC – Franciaország), Fiola Attila (Videoton FC), Guzmics Richárd (Jenpien Funde – Kína), Kádár Tamás (Dinamo Kijev – Ukrajna), Hangya Szilveszter (Vasas FC), Korhut Mihály (Hapoel Beer-Seva – Izrael), Pintér Ádám (Greuther Fürth – Németország)

Középpályások: Dzsudzsák Balázs (al-Vahda FC – Egyesült Arab Emírségek), Elek Ákos (Kajrat Almati – Kazahsztán), Gera Zoltán (Ferencváros), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Márkvárt Dávid (Puskás Akadémia FC), Nagy Ádám (Bologna – Olaszország), Nagy Dániel (Újpest FC), Pátkai Máté (Videoton FC), Stieber Zoltán (D. C. United – Egyesült Államok), Varga Roland (Ferencváros)

Támadók: Böde Dániel (Ferencváros), Eppel Márton (Budapest Honvéd), Priskin Tamás (Ferencváros), Szalai Ádám (Hoffenheim – Németország)