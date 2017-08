Filkor Attila az NB II-es újoncnál folytatja

A korábban az olasz Interben és AC Milanban is megforduló játéos ingyen érkezett a XXII. kerületiekhez.

A 29 éves Filkor Attila előbb az Internazionale majd a Milan játékosa is volt, kölcsönben pedig több Seria B-s alakulatnál is megfordult, de Franciaországban is légióskodott a Chateauroux együttesénél.

2015 nyarán tért vissza Magyarországra, ahol először Újpesten, majd a Gyirmót FC Győr színeiben futballozott.

A korábbi válogatott játékos hat alkalommal ölthette magára a nemzeti színeket.2007-ben.