A Haladás bejelentette a menesztett Mészöly Géza utódját

Ahogy azt korábban jeleztük, a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Szombathelyi Swietelsky-Haladás szerdán közös megegyezéssel szerződést bontott Mészöly Géza vezetőedzővel. Az új tréner kinevezésére nem kellett sokat várni: az Illés Béla Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója, Pacsi Bálint lett a befutó.

„Pacsi Bálint az előző bajnokságban a Haladás szakmai stábjának tagja volt, jól ismeri tehát a játékosállományt és persze az Illés Akadémiáról a felnőtt csapathoz került fiatalokat. Ezen kívül az ellenfeleket is feltérképezte az elmúlt szezonban, tehát az NB I-es mezőnyt illetően is képben van. Az biztos, hogy a jövő vasárnapi, Videoton elleni idegenbeli meccsen ő ül a kispadon. Ám megbízatása – jelen állás szerint – ideiglenes. Ami a játékoskeretet illeti, Halmosi Péter első keretből való eltiltása lejárt, ismét a többiekkel együtt készül" – mondta a klub honlapjának Tóth Miklós, a Haladás ügyvezető igazgatója.

Pacsi Bálint játékosként a Haladás utánpótláscsapataiban futballozott, majd NB II-es és NB III-as, aztán osztrák alacsonyabb osztályban szerepelt. Végül az Egyesült Államok félprofi bajnokságában is próbára tette tudását. Edzőként Jánosházán, Kertán, majd az USA-ban fiú,- és lány utánpótláscsapatoknál is dolgozott. Hazatérését követően Hévízen, aztán a győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémián edzősködött, 2014 nyarán lett az Illés Akadémia szakmai igazgatója, legutóbb az U19-es csapatot is trenírozta. 2015-ben szerezte meg a pro-licencet szakember. Egy év múlva Amszterdamban elvégezte az edzői periodizációs kurzust, tavasszal pedig Lisszabonban a tervezés szakember kurzust.