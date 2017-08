A spanyolok csatár nélkül mehetnek neki az olasz BBC-nek

Augusztus 31-én folytatódnak a 2018-as oroszországi világbajnokság európai és dél-amerikai selejtezői. A spanyol–olasz a presztízsen kívül most a csoportelsőségről is szól, ráadásul Julen Loptegui szövetségi kapitány meglepő húzásra készül. A több száz milliós francia válogatott 34 éve nem látott szégyenbe taszíthatja a hollandokat, míg az argentinok Jorge Sampaolival kerülnék el a csúfos kudarcot. A brazilok már kijutottak, de a németek, a belgák és a lengyelek is közel vannak hozzá.

Ugyan négy forduló még hátravan a selejtezőkből, a G-csoportban már most a csoportelsőség a tét; a spanyolok az olaszokat fogadják, mindkét csapatnak 16-16 pontja van.

Csatár nélkül a BBC ellen

Julen Lopetegui szövetségi kapitány meglepetésre behívta a keretbe a 35 éves David Villát, aki 19 góljával Nemanja Nikolics előtt vezeti az MLS góllövőlistáját. „Minden ugyanolyan, mint régen – nyilatkozta a spanyolok legeredményesebb játékosa, aki a 2014-es vb-n játszott utoljára. – Nem leszek csalódott, ha nem kezdek az olaszok ellen. Így is csodálatos ez a néhány nap, három éve nem voltam itt." Villa mellett az U21-es Eb-n ezüstérmes csapatból Asensio, Deulofeu, Kepa és Saúl is meghívót kapott a felnőttek közé.

A meccs előtt a spanyol sajtó azt találgatja, hogy milyen taktikával áll majd fel Lopetegui Barzagli, Bonucci és Chiellini (BBC) ellen. Diego Costa nincs, Morata pedig a 2016-os Eb-n nem vált be ellenük,így lehet, hogy csatár nélkül kezdenek a spanyolok.A keret még most is alkalmas a 4-6-0-s felállásra, ráadásul beszédes adat, hogy Lopetegui irányítása alatt nem egy csatár, hanem Silva a csapat legeredményesebb játékosa hat góllal.

A hamis kilences diadala A 2012-es Eb-n Vicente del Bosque kényszerhelyzetbe került, mert legjobb csatára, a selejtezők során hét gólig jutó David Villa megsérült, így el sem utazhatott a tornára. A spanyol sajtó sem tudott dönteni Fernando Llorente, Fernando Torres és Álvaro Negredo között, azonban arra senki sem számított, hogy a szövetségi kapitány végül egy teljesen más taktikára szavaz. A sportág taktikai fejlődése révén a korszak legnépszerűbb játékrendszere a 4-2-3-1-es felállás volt, Del Bosque mégis úgy döntött, klasszikus csatár nélkül játszatja válogatottját. A döntése a meglepetés erejével hatott, bár szakmai körökben az egykori brazil szövetségi kapitány, Carlos Alberto Parreira már egy 2003-as konferencián megjósolta, hogy a jövő a 4-6-0-s felállásé lesz. Del Bosque az úgynevezett hamis kilences (árnyékék) posztját Cesc Fábregasnak adta. Ezzel a húzással a spanyolok megnyerték az Eb-t, a döntőben épp az olaszokat verték nagyon simán, 4–0-ra. A 2012-es Eb-n Vicente del Bosque kényszerhelyzetbe került, mert legjobb csatára, a selejtezők során hét gólig jutó David Villa megsérült, így el sem utazhatott a tornára. A spanyol sajtó sem tudott dönteni Fernando Llorente, Fernando Torres és Álvaro Negredo között, azonban arra senki sem számított, hogy a szövetségi kapitány végül egy teljesen más taktikára szavaz. A sportág taktikai fejlődése révén a korszak legnépszerűbb játékrendszere a 4-2-3-1-es felállás volt, Del Bosque mégis úgy döntött, klasszikus csatár nélkül játszatja válogatottját. A döntése a meglepetés erejével hatott, bár szakmai körökben az egykori brazil szövetségi kapitány, Carlos Alberto Parreira már egy 2003-as konferencián megjósolta, hogy a jövő a 4-6-0-s felállásé lesz. Del Bosque az úgynevezett hamis kilences (árnyékék) posztját Cesc Fábregasnak adta. Ezzel a húzással a spanyolok megnyerték az Eb-t, a döntőben épp az olaszokat verték nagyon simán, 4–0-ra.

Gian Piero Ventura olasz szövetségi kapitány ugyanazokat válogatta be, akiket legutóbb Liechtenstein ellen, az egyetlen különbség, hogy Scuffet helyett Perin a harmadik számú kapus. „Még csak egy hete tart a szezon, túl korai lenne megítélni a játékosok teljesítményét" – mondta Ventura, aki szerint három- és négyvédős rendszerben is képesek játszani, sőt, akár meccs közben is váltogathatják a felállást. A célkitűzésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, egyetlen eredmény elfogadható Madridban, az pedig a győzelem.

A spanyol–olasz vb-selejtezőt szombat este 20:45-től játsszák.

Harmincnégy éve nem látott szégyen várhat a hollandokra

Didier Deschamps válogatottjának nyakába óriási nyomás zúdult néhány nap leforgása alatt; jelenleg a világ négy legdrágább játékosából három francia (Pogba, Mbappé, Dembelé). Mellettük a Manchester Cityhez igazoló Mendy minden idők legdrágább védője lett, Tolissót Bundesliga-rekordért szerezte meg a Bayern München, Lacazette-nél pedig még senkire sem költött többet az Arsenal.A hat játékosért összesen 542 millió eurót fizettek.

A megváltozott körülmények miatt (mert ezek a pénzösszegek és klubváltások bizony megváltoztatják a körülményeket) sokasodnak a kérdések a világbajnokság előtt. Például, hogy ki játsszon, és milyen formációban álljon fel a csapat. Deschamps-on nagyobb a felelősség, mint korábban bármikor.

Franciaország jelenleg a svédek mögött csak a második a csoportjában, három ponttal megelőzve a hollandokat, akiket csütörtökön végleg lerázhat. A bolgárok ellen elszenvedett 2–0-s vereséget követően Arjen Robben azt mondta, hogy „ez egy rémálom". A 2014-es vb-bronzérem után a 2016-os Eb-re ki sem jutott Hollandia,amely lehet, hogy Oroszországban sem lesz ott.Tűzoltásból azt a Dick Advocaatot nevezték ki, aki edzői karrierje alatt 15 különböző klubot vagy válogatottat irányított.

A hollandok mindig bátran dobták mélyvízbe a fiatal tehetségeket, de rizikós vállalkozás ész nélkül ragaszkodni egy tradícióhoz, ha a futballisták minősége nem üti meg az elvárható szintet. Sokat elárul, hogy még mindig magasan a 33 éves Robben a válogatott legjobbja, és hogyközel két év után ismét behívót kapott a Fenerbahce csatára, Robin van Persie.„Az előző idényben együtt dolgoztunk Robinnal a Fenerbahcénél, ahol megmutatta, mire képes" – magyarázta döntését Advocaat.

A holland futball problémáját Michiel Jongsma szakíró fogalmazta meg: „Minden jel arra mutat, hogy a labdarúgás professzionalizálódásában jelentős a lemaradásunk. Egykor az élen jártunk intézményi és infrastrukturális szinten, illetve az utánpótlás-nevelés tekintetében is, de magunkba kell néznünk, és el kell ismernünk, hogy ez az idő elmúlt.

Ha a holland válogatott a 2018-as világbajnokság selejtezőjében is elvérzik, 1984 óta először maradna távol sorozatban két nagy tornától.

Páholyban a németek, az angolok, a belgák és a lengyelek

Nyáron Németország a B csapatával nyerte meg a Konföderációs Kupát. A 2000-ben elindított német futballreform ontja magából a tehetségeket, így Joachim Löw azt is megengedhette magának, hogy a 2014-es világbajnok keretből csak három játékost nevezett a tornára. Ezt akár a hátralévő vb-selejtezőkön is megteheti;a németek hatból hatot nyertek eddig, és 27–1 a gólkülönbségük a C csoportban.A playoffot érő második helyen jelenleg az észak-írek állnak, de még a cseheknek is van esélyük odaérni.

Az F csoportot vezető Anglia pénteken Máltán játszik, majd három nappal később a Wembley-ben fogadja Szlovákiát. A felnőtt válogatottnak az utánpótlás mutatja az utat: júniusban az U20-as világbajnokságot nyerték meg az angolok, akik az 1966-os győzelem óta semelyik korosztályban nem jutottak el vb-döntőig. Most a felnőttek egy lépéssel közelebb kerülhetnek az oroszországi kijutáshoz, hiszen amellett, hogy vezetik a csoportot, a második helyért küzdő Szlovákia és Szlovénia egymással játszik.

A végső győzelemre is esélyesnek tartott Belgium kiscsapatként viselkedve esett ki Wales ellen a 2016-os Eb-n. Az akkori edző, Marc Wilmots a saját játékosaira tolta a felelősséget, így nem csoda, hogy mennie kellett. Helyére a spanyol Roberto Martínezt nevezték ki, akiaz Evertonnál használt háromvédős rendszerben játszatja a válogatottat.Hat forduló után a belgák 16 ponttal vezetik a H csoportot, a playoffért a görögök és a bosnyákok vannak versenyben.

Az E csoportban a 11 gólos Lewandowski vezetésével a lengyelek simán elsők, a második helyért Montenegró és Dánia küzd, mindkét válogatottnak tíz-tíz pontja van.

Wales, a döntetlenkirály

Az öt éve még a világranglista 117. helyén álló Wales a 2016-os Eb-n az elődöntőig jutott, így kissé meglepő, hogy Szerbia és Írország után csak harmadik a csoportjában. A gyengébb szereplés hátterében a sok döntetlen áll,Chris Coleman csapata a legutóbbi öt vb-selejtezőjén ikszelt.A Real Madridnál abban reménykednek, hogy a pocsék szezonkezdés után Bale a válogatottban visszanyeri formáját. Van rá esély: a 28 éves támadó öt vb-selejtezőn eddig négy gólt rúgott.

Amíg a magyarok csoportjában gyakorlatilag eldőltek a lényegi kérdések (a hat forduló után száz százalékos Svájc mögött Portugália a második 15 ponttal), addig az I csoport a legkiegyenlítettebb; Finnország és Koszovó a pofozógép szerepét tölti be, mindkét csapat egy pontos. Horvátországnak és Izlandnak 13 pontja van, őket követik a törökök és az ukránok (11-11).

Nem reménytelen az argentinok helyzete

A Bolívia elleni 2–0-s vereséget követően az argentin válogatott visszacsúszott az ötödik helyre a vb selejtezőinek dél-amerikai csoportjában. Edgardo Bauza szövetségi kapitánynak nem volt maradása, helyére azt a Jorge Sampaolit nevezték ki, aki az előző szezonban – Európában újoncként – a Sevilla történetének második legjobb bajnoki eredményét érte el, és bevezette a csapatot a Bajnokok Ligájába.

Sampaolinak azon túl, hogy meg kell küzdenie a szövetségben uralkodó korrupcióval, a válogatottat is egyenesbe kell hoznia. A helyzet viszont nem reménytelen; az argentinok jelenleg pótselejtezőt érő helyen állnak, de csak két ponttal vannak lemaradva a második Kolumbiától. Ráadásul egyedül az Uruguay elleni idegenbeli meccs tűnik nehéznek, utána sorrendben Venezuela, Peru és Ecuador legyőzése kötelező.

Augusztus elején Sampaoli több játékosát is felkereste, köztük Messit is. Körülbelül három órát töltött Messi barcelonai otthonában, ahol videókat elemeztek és a játékos keretben betöltött szerepéről beszélgettek. Sampaoli nemrég úgy fogalmazott, hogy ugyanúgy szeretné használni Messit, ahogy a Barcelona. Nem akarjuk, hogy továbbra is elszigetelt legyen a pályán, mert így nem tudjuk kihozni belőle a legjobbat.

Sampaoli két győzelemmel kezdett szövetségi kapitányként, felkészülési meccsen előbb Brazíliát (1–0), majd Szingapúrt (6–0) győzte le.

A válogatottnál is Coutinho klubváltása a téma

Brazília a Paraguay elleni 3–0-s győzelemmel elsőként jutott ki a vébére. A 2016 júniusában kinevezett Tite – aki legnagyobb sikereit a Corinthians csapatával érte el – csodát tett a válogatottal;az azóta lejátszott nyolc vb-selejtező mindegyikét megnyerte.Az Ecuador elleni meccs előtt az volt a legnagyobb kérdés, hogy Coutinho tudja-e vállalni a játékot. A 25 éves irányító idén még nem játszott a Liverpoolban, Jürgen Klopp vezetőedző szerint sérülés miatt, de sokkal valószínűbb, hogy a játékos barcelonai ügye van a háttérben. Mielőtt csatlakozott volna a válogatotthoz, Coutinho tett egy gyors kitérőt Rio de Jaineiroba, ahol Michael Simoni megvizsgálta őt.

Hátfájdalmai vannak, de ezt valószínűleg a stressz okozza. Egy kicsit szorong a lehetséges klubváltástól, ennyi és nem több – magyarázta az orvos.

A Liverpool már több ajánlatot is visszautasított, de a Barcelonához közel álló források szerint Coutinho még az átigazolási időszak lejárta előtt a katalánokhoz igazol. Már, ha egyáltalán akar:a válogatott edzésén Neymar állítólag azt tanácsolta neki, hogy ne menjen Barcelonába.

A brazilok mögött jelenleg még Kolumbia, Uruguay és Chile áll automatikus kijutást érő helyen.