Szalai: Jó volt megélni, ahogy mindenki hozzáállt a meccshez

A labdarúgó vb-selejtező B-csoportjának a hetedik körében a magyar labdarúgó-válogatott álomkezdés után gyorsan kétgólos vezetéshez jutott Kádár Tamás – 40. fellépésén első gólja volt a nemzeti tizenegyben – és Szalai Ádám fejesével Lettország ellen a Groupama Arénában, ám még az első félidőben szépíteni tudott a vendég csapat Gints Freimanis révén. A második játékrészben Aleksandrs Solovjovs segített feltenni az i-re a pontot, így ez a csütörtök 3-1-es magyar sikerrel ért véget, ezzel Dzsudzsák Balázsék nagy lépést tettek a harmadik hely felé. A találkozót követően a főszereplők értékelték a sikert az Origónak.

A Hoffenheim támadója, Szalai Ádám szerint voltak olyan elemei a magyar válogatott játékának, amelyre lehet építeni.

Három fejes, három gól, sima győzelem a lettek ellen A magyar válogatott hazai pályán 3-1-re legyőzte Lettországot a 2018-as világbajnoki selejtezősorozat hetedik fordulójában. A magyarok minden góljukat pontrúgásból szerezték. A B csoport másik két meccsén a portugálok 5-1-re verték Feröert, míg Svájc hármat lőtt Andorrának. Bernd Storck szövetségi kapitány a hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, hogy teljesen új csapat áll majd fel a legutóbbi mérkőzésekhez képest.

„Nem szabad túlértékelni a mérkőzést, de le a kalappal az egész csapat előtt. Nagyon jól kezdtünk, a második félidőben ugyan volt egy kis kihagyás a letámadásoknál, a labda nélküli mozgásokban, de pozitív volt összességében a mérkőzés. Van még hova fejlődni, de sok olyan eleme volt a játéknak, amelyre lehet építeni."

A csatár két pontban fogalmazta meg a magabiztos győzelemhez vezető út állomásait:

Nagyon sok pontrúgást harcoltunk ki, nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, ez volt a siker kulcsa. Sajnos a magyar csapatnál még mindig benne van, hogy 90 percen át nem tudja folyamatos nyomás alá helyezni az ellenfelet. Az első félidőben ez jól ment, utána megint visszaestünk. Ettől függetlenül jó volt megélni, ahogy mindenki hozzáállt a mérkőzéshez."

De nem csak a játékosok álltak dicséretesen a találkozóhoz, hanem a Groupama Arénát megtöltő szurkolók is, ami mellett nem ment el szótlanul a Hoffenheim támadója. Annak ellenére, hogy nem úgy alakultak az elmúlt meccsek, ahogy azt elvártuk, fantasztikus hangulatot teremtettek a szurkolók.

A második félidőben egy párharc során combizom és lágyéksérülést szenvedő Szalai a portugálok elleni mérkőzésről és a sérüléséről is beszélt.

"Valószínűleg ők fogják többet birtokolni a labdát és uralni a játékot. Nem kell bemutatni a portugál válogatottat.

Ettől függetlenül jó taktikával, ugyanilyen bátorsággal meglephetjük őket. Holnap lesz vizsgálat, igazából hosszabb ideje bajlódok már a sérüléssel. Jelenleg sajnos nem érzem pozitívnak a helyzetet. Nem biztos, hogy a portugálok elleni mérkőzésig rendbe jövök."

A találkozó után az M4 Sportnak nyilatkozó Bernd Storck már úgy fogalmazott, hogy nem lát esélyt a csatár vasárnapi játékára a Feröert 5-1-re verő Európa-bajnok ellen.

Más kávéház

A válogatott védője, Bese Barnabás szerint nagy lökést adhat a lettek elleni győzelem a jövőre nézve.

„Nagyon fontos volt ez a mérkőzés a csapat és a szurkolók számára egyaránt. Nagyon örülünk most a sikernek, mert ez a győzelem nagy lökést adhat a jövőre nézve is. Nyilván teljesen más lesz a vasárnapi mérkőzés. Ki fogjuk elemezni a szakmai stábbal a mai meccset is, a pozitív és a negatív dolgokkal együtt, amelyekből lehet tanulni és át lehet akár ültetni belőle, amit kell a portugálok elleni mérkőzésre."

A Ferencváros szélsője, Varga Roland elégedett volt a lettek elleni játékkal, de sajnálja, hogy nem tudta góllal segíteni a csapatot.

„Jól ment a játék, sikerült egy gólpasszt is adnom. Sajnálom, hogy gólt nem szereztem, de nyert a csapat és ez a legfontosabb. Tudtuk, hogy az Andorra elleni meccset gyorsan el kell felejteni, még ha nehéz is. Itt volt a lehetőség és a élni tudtunk vele. Felemelő érzés telt ház előtt játszani, így volt ez ma is.

Köszönjük a bíztatást. Más mérkőzés lesz a vasárnapi portugálok elleni meccsre. Egyelőre holnap még a regenerálódásé lesz a főszerep, utána pedig fel kell készülnünk taktikailag. Meglátjuk, mi fog kisülni belőle."

A válogatottba három év után visszakerülő Pátkai Máté meglepődött, hogy ennyire a csapat mellett voltak a szurkolók, de nagyon hálás nenkik ezért.

„A 90 perc nagy részében irányítani tudtuk a mérkőzést. Igaz, hogy volt egy-egy holtpont, rövidebb időszak, amikor a lettek többet birtokolták a labdát. Ennek ellenére összességében jobbak voltunk. Helyzeteket dolgoztunk ki és bár a gólokat pontrúgások után szereztük, akár nagyobb arányú sikert is elérhettünk volna" - mondta a Videoton középpályása.

"Az ember mindig keresi, hogy hol lehet még fejlődni. A második félidőben például volt egy elég hajmeresztő hibám, mikor hátrafelé eladtam a labdát, de szerencsére sikerült kijavítanom. Három év után kerültem vissza a válogatottba, most kellett bizonyítanom. Andorra után picit meglepő volt, hogy ennyire mellettünk voltak a szurkolók, de hálásak vagyunk nekik ezért."

A három pontrúgásból szerzett gólról pedig így vélekedett. „A pontrúgások manapság nagyon fontosak, így természetesen külön készültünk rá. Bármikor el tud dönteni egy mérkőzést. Erre mindig fel kell készülni, külön öröm, hogy ma ezek nagyon jól sikerültek."

Végezetül a portugálok elleni meccsről is ejtett pár szót. „Biztos, hogy nehezebb mérkőzés vár ránk. Tele vannak világsztárokkal, nagyon jó csapat. Mindent meg fogunk tenni a siker érdekében. Ehhez kellenek a szurkolók is, na meg egy pici szerencse is. Csak akkor nyerhetünk, ha mindenki a legjobb formáját hozza."

A szurkolók egyik nagy kedvence – elképesztő hangorkánt váltott ki a becserélése –, Böde Dániel örül a sikernek, de már előre is tekintett a Portugália elleni találkozóra.

„Az andorrai vereség után nagy volt a nyomás a csapaton, csak a győzelem volt elfogadható. A gárda kiválóan játszott, a kisebb hibák ellenére és jött a siker is. Jól érzetem magam a pályán, csak az i-re nem sikerült feltenni a pontot. A gól sajnos hiányzott a játékomból.

A telt ház és az ilyen hangulat mindig plusz lökést ad a csapatnak. A portugálok ellen masszív védekezésből kell kiinduljunk, mivel nagy valószínűséggel nem mi fogjuk többet birtokolni a labdát. A kontrákból pedig meg kell próbálni gólt, gólokat szerezni és akkor meglepetést okozhatunk."

A Portugália elleni mérkőzésre szeptember 3-án, vasárnap 20:45-kor kerül sor ugyancsak a Groupama Arénában.