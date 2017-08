Három fejes, három gól, sima győzelem a lettek ellen

A magyar válogatott hazai pályán 3-1-re legyőzte Lettországot a 2018-as világbajnoki selejtezősorozat hetedik fordulójában. A magyarok minden góljukat pontrúgásból szerezték. A B csoport másik két meccsén a portugálok 5-1-re verték Feröert, míg Svájc hármat lőtt Andorrának.

Bernd Storck szövetségi kapitány a hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, hogy teljesen új csapat áll majd fel a legutóbbi mérkőzésekhez képest. Ennek megfelelően az Andorra elleni kezdőcsapatból csak Dzsudzsák, Gulácsi, Stieber, Nagy és Bese volt ott a lettek ellen. Meglepetésre a középpályára bekerült Pátkai, aki korábban még soha nem kapott meghívót Storcktól.

A magyarok azonnal nekiestek a letteknek, és a hatodik percben meg is szerezték a vezetést;Varga középre tekert szabadrúgásából Kádár fejelt gólt, 1-0.A Dinamo Kijev védőjének ez volt a 40. válogatottsága, és az első gólja.

A gól után kicsit szétszórt lett a válogatott, amely nem tudta úgy járatni a labdát, mint a meccs elején, de a letteknek így sem sikerült helyzetet kialakítani. A magyarok főleg a jobb oldalon voltak veszélyesek, ahol Varga nagyon élt. Amikor a Ferencváros támadója játszott, a válogatott nem kapott ki: három győzelem mellett egy döntetlen a mérleg.

A lettek a 23. percben jutottak el először a Gulácsi kapujáig, de Solovjovs hiába húzta meg jól a bal oldalon, a beadását könnyedén lekapta a magyar kapus. Három perccel később Varga cselezte be magát a tizenhatoson belülre, de a lövésébe belelépett egy védő.A szögletet Dzsudzsák ívelte középre, Szalai pedig védhetetlenül fejelt a kapuba, 2-0.

És a magyarok nem álltak le. Előbb Dzsudzsák lőtt éles szögből, majd Korhut került helyzetbe, de a közeli lövése erőtlen volt. Rá is fizetett a Hapoel védője;néhány perccel később már a saját tizenhatosa előterében adta el a labdát, amivel Freimanis a kapuig gyalogolt.A lett játékosnak ez volt az első gólja a válogatottban.

A második félidő Gulácsi bravúrokkal kezdődött; kétszer is közelről kínálták meg, de a Lipcse kapusa mindkétszer óriásit védett.A lett helyzetek után helyre állt a rend, és a magyar válogatott ismét benyomta saját kapuja elé ellenfelét.

Az 57. percben volt egy kis kakaskodás a pályán: Freimanis rúgott oda rosszkor és rossz ütemben Szalainak, aki felkapta a vizet, és nekiugrott a lettnek. Mindketten sárgát kaptak.

A magyar csatár aztán egy felugráskor az alhasához kapott, majd a magyar kispad előtt a földre rogyott. Nem nézett ki jól a dolog, és sajnos cserélni is kellett, Szalai helyére Böde állt be. A Hoffenheim játékosa lágyéksérülést szenvedett, egyelőre nem tudni, hogy játszhat-e a portugálok ellen.

A 67. percben Dzsudzsák ellen szabálytalankodtak a jobb oldalon, és mint utólag kiderült, ez végzetes hiba volt.A kiharcolt szabadrúgást Dzsudzsák tekerte középre, Solovjovs pedig a saját kapujába csúsztatta a labdát, 3-1.A FIFA utólag Dzsudzsáknak adta a gólt.

A hátralévő időben is inkább a magyar csapat támadott, és a 84. percben Dzsudzsák végleg lezárhatta volna a meccset, de ziccerben belelőtte a labdát a kapusba.

A válogatott magabiztos játékkal, simán verte Lettországot,amely csak akkor tudott veszélyes lenni, amikor a magyarok hagyták nekik.A győzelemmel továbbra is harmadik Bernd Storck csapata, a csoport másik két meccsén a papírformának megfelelően Portugália (vs Feröer 5-1) és Svájc (vs Andorra 3-0) is nyert.

"Baj lenne, ha 29 évesen lámpalázam lenne - kezdte az értékelést Pátkai Máté. - Nem volt sok időm, csak hétfőn csatlakoztam a csapathoz, de úgy érzem, gyorsan beilleszkedtem. Örülök, hogy győzelemmel és telt ház előtt tértem vissza.

"Gratuláltam a játékosoknak azok után, hogy milyen nyomás volt rajtunk kezdettől fogva jól, gólra törően játszottunk – mondta a találkozó után az M4 Sportnak nyilatkozó szövetségi kapitány, Bernd Storck. – Egy rövid időre hagytuk, hogy kizökkentsenek bennünket a játékból, de összességében uraltuk végig a találkozót. A gólok előtt ki kellett harcolni azokat a szabadrúgásokat, amelyekből a gólok születtek. Sokat gyakoroltuk ezeket a szituációkat az edzések során. A portugálok elleni meccs nagyon nehéz lesz, egyértelműen ők a favoritok. Meglátjuk, hogy megy a regeneráció, és igyekszünk egy minél erősebb csapatot összeállítani. Az viszont már biztos, hogy Szalai Ádám nem fogja tudni vállalni a játékot. Ma este a kórházban derül majd ki, hogy pontosan milyen súlyos is a sérülése."

"Azt terveztük, hogy megpróbáljuk őket a széleken megbontani, minél több helyzetet kialakítani, és gólokat szerezni – nyilatkozta a meccs egyik legjobbja, az első félidőben remeklő Varga Roland. – Holnap regenerálódás, majd egy meccs előtti edzés. A következő két napban megfelelően fel fogunk készülni a portugálok elleni meccsre."

Amit elterveztünk, hogy az első pillanattól kezdve agresszívan lépünk fel, sikerült megvalósítani. Köszönjük a szurkolóknak. Megérdemelten nyertünk, jó meccset játszottunk, beszorítottuk az ellenfelet - értékelt Gulácsi, aki a második félidő elején két nagy bravúrt is bemutatott. - A második félidő elején volt egy nehézkes pár perc, de aztán rendeztük a sorokat."

Európai vb-selejtezők, B csoport, 7. forduló:

Portugália - Feröer-szigetek 5-1 (2-1)

--------------------------------------

gól: C. Ronaldo (3., 29., 65., a másodikat 11-esből), W. Carvalho (58.), Oliveira (85.), illetve Baldvinsson (38.)

Svájc-Andorra 3-0 (1-0)

-----------------------

gól: Seferovic (43., 63.), Lichtsteiner (67.)