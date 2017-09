Csoboth Kevint is nevezte a Benfica a bajnoki keretébe

Csoboth Kevin neve is felkerült arra a listára, amelyen a portugál klubok az átigazolási időszak utolsó pillanataiban még beneveztek élvonalbeli keretükbe. A portugál bajnokság címvédőjénél továbbra is látják a lehetőséget a magyar csatárban.

A portugál liga honlapján közzétett listán szerepel Csoboth Kevin, aki elmondhatja, hogy nagyszerű évet zárt Lisszabonban, illetve a magyar korosztályos válogatottban. Hiszen azok után, hogy a nyári U17-es Európa-bajnokságon nem kis része volt abban, hogy a magyar válogatott a legjobb nyolc közé jutott - az első találkozón duplázott a végső győzelemre is esélyesnek tartott franciák ellen -, majd a Benfica jelezte, hogy érvényesíti az opcióját, és két éves szerződést ajánlott a támadónak, amit ő el is fogadott.

Francia-verés Csoboth-duplával:

Ezúttal pedig a Primeira Ligában szereplő keret tagjai közé került be a neve miután előző edzője, az U17-eseket irányító Reanot Paiva, és jelenlegi trénere, az U19-es csapatot irányító Joao Tralhao is úgy nyilatkozott, hogy kiérdemelte a lehetőséget, mondta el a Nemzetisport.hu megkeresésére Pedro Ponte, a portugál Record újságírója.

Ugyan Csobothnak már van mezszáma is (74), ez még nem jelenti azt, hogy valóban játszani is fog a bajnoki címvédő és BL-főtáblás csapatban. Egyelőre inkább az ifjúsági Bajnokok Ligájában szereplő U19-es csapatban, vagy a portugál másodosztályban szereplő Benfica B-ben vehetik majd számításba, de talán már részt vehet majd az első csapat edzésein is.