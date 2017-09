Vizsgálatot indított az UEFA a PSG ellen

Az Európai Labdarúgó Szövetség hivatalos vizsgálatot indított a Paris Saint-Germain ellen, melynek az a célja, hogy feltárja, vajon a francia klub megsértette-e az UEFA Fair Play-szabályait.

A vizsgálatot a szövetség pénzügyi ellenőrző bizottsága kezdeményezte, miután górcső alá vette a párizsi klub gazdálkodását. Az ellenőrök elsősorban azt fogják firtatni, hogy vajon megsértették-e a franciák az UEFA vonatkozó Fair Play-szabályait, különösen, ami az idén nyáron mutatott játékospiaci aktivitásukat illeti.

A következő hónapokban, mint azt az UEFA közleménye írja, a bizottság tagjai rendszeresen összeülnek, hogy alaposan átnézzék a klub dokumentumait.

Az UEFA pénzügyi fair play szabályának célja, hogy a lehetőségekhez képest kiegyenlítse a nagy és a kis(ebb) csapatok közötti gazdasági lehetőségekből eredő erőfölényt. Ennek értelmében a klubok kiadásai nem léphetik túl a megelőző hároméves időszakban a 30 millió eurós veszteséget a bevételekhez képest - írtuk a Neymar átigazolását körüljáró cikkünkben. A PSG a folyamatos BL-szereplés miatt az elmúlt két évben több mint 10 milliós nyereséget könyvelt el, így idén akár egy 50 milliós negatív zárás is belefér.

A klubok könyvelésében a játékosvásárlások a szerződések időszakára leosztva több részletben, amolyan „amortizációs" költségekként jelennek meg, míg az eladásokból származó bevételek azonnal aktualizálódnak – írja a Statgalamb. Neymar ötéves szerződést kötött, így évi 44,4 milliós terhet jelent a PSG-nek.

Az első évben ez még belefér az 50 milliós keretbe, később játékoseladásokkal tarthatják stabilan a mérleget. A párizsiak azonban nem érték be a brazil világsztár megszerzésével, még megszerezték a Monacótól Kylian Mbappét is. A 180 millió euróért érkező francia szupertini egyelőre csak kölcsönbe kerül a PSG-hez, azonban a jövőre aláírandó 2022-ig szóló szerződés már most 35 millió eurós kiadást jelent - amivel könnyen lehet, hogy borul a pénzügyi mérleg, írja a Transfermarkt.de.

Az UEFA a vizsgálat lezárultáig nem fogja kommentálni az ügyet, az viszont enélkül is tudható, hogy amennyiben a PSG-t bűnösnek találják, úgy pénzbírságra ítélhetik, és akár az átigazolásokból is kizárhatják.