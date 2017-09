Priskin: Nem szeretnék azzal foglalkozni, jogos volt-e a kiállítás

A labdarúgó vb-selejtező B-csoportjának nyolcadik körében a magyar labdarúgó-válogatott kiválóan kezdett Portugália ellen a Groupama Arénában, ám Priskin Tamás 30. percben történt kiállítása nagyban megnehezítette Bernd Storck csapatának a helyzetét. Az első félidő gólnélküli döntetlenje után a második játékrészben már éltek az előnyükkel a Cristiano Ronaldo fémjelezte portugálok André Silva révén, így ez a vasárnap este egygólos (0-1) magyar vereséggel ért véget. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy Dzsudzsák Balázséknak már matematikai esélyük sem maradt a 2018-as oroszországi világbajnoki részvételre. A találkozót követően a főszereplők értékeltek az Origónak.

A 30. percben kiállított Priskin Tamás elárulta, hogy nem érezte Pepét, és sajnálja, hogy a kiállításával megnehezítette a csapat dolgát.

Nem is láttam, hogy hol helyezkedik Pepe. Igazából azt sem éreztem, hogy mögöttem van. Miután megtörtént a találkozás, akkor sem gondoltam, hogy ebből baj lehet. A mérkőzés után gratuláltam a fiúknak, mindent megtettek, amit lehetett. A második félidőben tíz emberrel is nagyot küzdöttünk, kevés helyzetet alakított ki az ellenfél. Sajnálom, hogy így alakult, úgy érzem, hogy ebben a meccsben több lett volna.

Nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy jogos volt-e a kiállítás, soha nem értékelem a játékvezetőt. A játékvezető így látta, ez van. Szerettem volna gólt, gólokat szerezni, sajnálom, hogy így alakult."

A válogatott középpályása, Elek Ákos úgy érzi, hogy több volt ebben a mérkőzésben, így csalódottan értékelt.

„Nem jó érzés, hogy mindent megteszel, mégsem párosul eredménnyel. A legfontosabb az volt ezen a két mérkőzésen, hogy kicsit visszahozzuk a tavaly nyári hangulatot, illetve javítsuk az Andorra elleni kudarcot. Nagyon sajnálom a piros lapot, mert olyan érzéseim vannak jelenleg is, hogy több volt ebben a találkozóban. Teljes létszámban nem igazán tudtak velünk mit kezdeni" - kesergett a kazah Almati focistája.

„Talán Cristiano Ronaldónak volt egy fejese és lövése, amely nem sokkal ment mellé, de ezeken kívül nem igazán voltak helyzeteik. Viszont kontrából nekünk is voltak lehetőségeink. A második félidőben sajnos gyorsan vezetést szereztek, pedig az volt a tervünk, hogy tartsuk az eredményt és kontrából akár nyerhetünk is. Valamilyen szinten elfáradtam, de természetesen nem akartam lejönni a pályáról. Azt éreztem, hogy oda tudok még érni a kapu elé és nagyon szerettem volna gólt rúgni, főleg az Eb-n lőtt kapufán után. Ezért is voltam kicsit csalódott, de szerintem nincs olyan labdarúgó, aki örülne a lecserélésének" – zárta gondolatait Elek.

Guzmics Richárd szerint a válogatott jelesre vizsgázott küzdeni tudásból az Európa-bajnok ellen.

„A gólnál kicsit elcsúszott a védekezésünk, így a hosszún érkező André Silvának már nem volt nehéz dolga. De küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk, csúsztunk-másztunk a sikerért, amit a közönség is értékelt és ezt köszönjük szépen nekik. Így, hogy kevesebben voltunk, nem sikerült sajnos pontot szereznünk. Az Európa-bajnok ellen játszottunk, amelyik tele van klasszis játékosokkal, és ennek ellenére emberhátrányban is felvettük velük a versenyt. Helyenként jól játszottunk, ma ez ennyire volt elég."

A Ferencváros válogatott támadóját, Böde Dániel ezúttal is hatalmas hangorkán fogadta a becserélésekor, ám az együttesnek már ő sem tudott segíteni.

„Kicsit csalódott vagyok. Ha a meccs képét nézzük, akkor megérdemelten nyertek a portugálok. A kiállítás nagyon nehéz helyzetbe sodort minket. Onnantól kezdve a csapat küzdött, mindent megtett, de a pontszerzéshez nem volt elég. A felívelésekből próbáltuk megtartani a labdát, majd szélre lepasszolni és a beadásokra alapozni, de sajnos kevés volt belőle. A vereséget mindig rosszul éli meg az ember, még akkor is, ha ez most összességében vállalható is. Ha mindig így küzdene a csapat, akkor nagy gond nem lenne."

Korhut Mihály szerint az Eb-győztes ellen minden adódó lehetőséget ki kell használni, vagy vereség lesz a vége, mint ahogy ma is történt.

„Őszintén megmondom, hogy nem láttam Priskin és Pepe esetét, a játékvezető a kiállítás mellett döntött. El kellett fogadni, nem tudtunk mit csinálni. A védekezésünk összességében jónak mondható. Nekünk is voltak helyzeteink, de sajnos azokat elpuskáztuk. Ilyen ellenfél, mint Portugália ellen ki kell használni minden lehetőséget. Sajnos most nem sikerült, a jövőben jobban kell koncentrálni és akkor az eredmény sem marad el. A szurkolók meccs előtti élőképe fantasztikus volt, a meccs végén szóba is került a játékosok között. Nagyon sok pluszt adtak a szurkolók egész mérkőzés során."

Bernd Storck a találkozót követő sajtótájékoztatón elmondta, szomorú, egyben bosszantó is ez a vereség, hiszen a kiállítás miatt a harmincadik percben át kellett alakítani a tervet. Hozzátette, hátul becsúszott néhány hiba, egy ilyenből szerezték a vendégek a vezető gólt, tíz emberrel pedig már nagyon nehéz fordítani, főleg Portugália ellen. A szakember kiemelte, ennek ellenére játékosai szenvedéllyel és jó taktikával futballozták végig az összecsapást, így dicséret illeti őket, egy kis szerencsével egyenlíthettek volna. Ugyanakkor leszögezte, a rivális megérdemelt győzelmet aratott.

Fernando Santos, a portugálok szövetségi kapitánya elmondta, Bernd Storck kissé meglepte a kétcsatáros felállással, azonban csapata jól reagált erre és az első fél órában számos nagy helyzetet kialakított. A szakember hozzátette, hogy érdekes módon a kiállítás mindkét válogatottat megzavarta, kissé fejetlenné vált a játék. Kifejtette, a szünetben arra kérte játékosait, hogy hideg fejjel futballozzanak, ez gyorsan meg is hozta az eredményt, a vezetés után kissé visszavett csapata, amit ugyan nem kért, de a legfontosabb a győzelem volt.