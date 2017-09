Világsztár házát bérli Neymar Párizsban

Amikor Neymar minden idők legdrágábban leigazolt játékosa lett augusztus harmadikán, lehetett tudni, hogy nem egy párizsi lakótelepen, vagy nyomornegyedben fog magának lakhelyet találni. Havi nettó 600 000 euróból (mintegy 183 millió forint) telik is luxusházra, ő pedig meg is találta, méghozzá nem is akárkiét.