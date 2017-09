Szenzáció! Luxemburg pontot rabolt Franciaországból!

Franciaország otthon hullajtott fontos pontokat Luxemburg ellen a labdarúgó világbajnoki selejtezők vasárnapi játéknapján, ennek köszönhetően már csak egy pont az előnye Svédországgal szemben a H-csoportban. Belgium pedig első európai csapatként (az rendezőként alanyi jogon résztvevő Oroszországon kívül) kvalifikálta magát a 2018-as világbajnokságra, miután elhozta a három pontot Görögországból.

Lettország – Svájc 0-3 (0-1)

Az eddig 100%-os vendégek hamar, a 9. percben megszerezték a vezetést Seferovic révén. Ezt követően is fölényben játszottak, de nem sikerült növelniük az előnyt, ráadásul Dzemaili még büntetőt is hibázott. A második félidőben aztán még jobban domináltak a svájciak és ez immáron a gólok számában is megmutatkozott. Először Dzemaili talált be a 54. percben, majd négy perccel később egy újabb megítélt tizenegyest is sikerült gólra váltaniuk, ezúttal viszont Rodriguez állt oda és értékesítette is. Ez maradt a végeredmény is, Svájc továbbra is hibátlanul áll a B-csoportban.

Gibraltár – Bosznia-Hercegovina 0-4 (0-1)

Egészen a 35. percig tartotta magát a hazai válogatott a jóval esélyesebb bosnyákok ellen, ekkor azonban Dzeko emelkedett a legmagasabbra egy szöglet után és a gibraltári kapuba bólintott. A vendégek ezután is rohamoztak folyamatosan, de nem változott az eredmény a félidő végéig. A fordulást követően a 65. percben született meg a második bosnyák gól, Visca alapvonali beadása után Kodro érkezett középen, az újabb fejesgól után már 0-2 volt az állás. Az utolsó tíz percben aztán még kettőt hozzátettek a vendégek, előbb Lulic, majd Dzeko, beállítva ezzel a 0-4-es végeredményt. A bosnyákok ezzel megelőzték a vereséget szenvedő görögöket és jelenleg a pótselejtezőt érő második helyen állnak a H-csoportban.

Görögország – Belgium 1-2 (0-0)

Az első játékrészben a vendégek voltak a kezdeményezőbbek, a görögök viszont többször voltak veszélyesek a kapura, gól azonban nem született. A második félidőre kiegyenlítettebb lett a játék képe, majd a 70. perctől beindult a tűzijáték. Ekkor Vertonghen szerzett vezetést a belgáknak egy távoli lövéssel, de mindössze három percet kellett várni Zeca egyenlítésére.

Aztán a 75. percben már ismét a vendégeknél volt az előny, Lukaku fejelt szinte zavartalanul a görög kapuba. A gyors gólváltással mindkét csapat ellőtte az összes puskaporát, ami azt jelenti, hogy a lefújásig nem is változott már az eredmény, a belgák pedig megnyerték a csoportjukat és kijutottak az oroszországi világbajnokságra.

Franciaország – Luxemburg 0-0

A vb-selejtezők egyik legnagyobb meglepetése ez az eredmény. Hiába az elképesztő hazai fölény, mind labdabirtoklásban, mind kapura lövésben, passzokban, hiába a világsztárokat felvonultató francia válogatott, ezen a mérkőzésen egyszerűen semmi nem jött nekik össze. Nem tudták bevenni Joubert kapuját, ezzel az előnyük egy pontra csökkent a svédek és négy pontra a hollandok előtt. Luxemburg pedig valaha volt egyik legnagyobb sikerét érte el a franciaországi pontlopással.