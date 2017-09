FIFA-gála: a szurkolók is beleszólhatnak a legjobb megválasztásába

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) The Best (A legjobb) néven saját díjat ad a férfi és női szakág legjobb játékosának, valamint edzőjének. A szövetségi kapitányok, a válogatottak csapatkapitányai és sportújságírók mellett, újításként, a szurkolók is szavazhatnak.