A szerbek is rácsodálkoztak a magyar kosársikerre

Nem csak a szerbek elleni nyolcaddöntő lesz kihívás a magyar férfi kosárlabda-válogatottnak, hanem egy sima isztambuli edzéslátogatás megszervezése is az. A török rendezők tényleg mindent megtesznek azért, hogy gördülékeny legyen az ügymenet, de azzal a forgalmi dugóval, amely ebben a városban gyakorlatilag éjjel-nappal jelen van, még ők sem tudnak mit kezdeni. Vasárnap 14.15-kor az olimpiai ezüstérmes Szerbia következik az Eb-n, a győztes már a legjobb nyolc közé jut.

Szó nem érheti a ház elejét, mert a rendezők a tengerparthoz közeli, ötcsillagos szállodában helyezték el mind a tizenöt, még versenyben lévő együttest. A házigazda törökök külön szállodában vannak. Az ellátás és a külcsin fenséges, erre senkinek nem lehet panasza. A csapatbuszok előtt rendőrautó próbálja törni az utat, kevés sikerrel. A sávokban annyira sűrű a forgalom, hogy a szerencsétlen autósoknak egyszerűen nincs hova lehúzódniuk. Így aztán azt is sikerként kellett elkönyvelni, hogy a szállodától az edzésnek otthont adó csarnokig tartó 9 kilométeres utat 25 perc alatt tudta le az autóbusz. A kolozsvári helyszínhez képest Isztambulban jóval komolyabb biztonsági intézkedések közepette telnek az órák. A csapatok szállásánál minden érkező taxit és járművet átvizsgálnak, a csarnok közelében pedig teljesen felfegyverzett rendőrök és páncélozott járművek vigyáznak a rendre.

Mivel a szombati napon már megkezdődtek a nyolcaddöntők, ezért arról nem lehetett szó, hogy a vasárnapi mérkőzés helyszínén gyakoroljon a magyar válogatott. Ez azonban semmiféle gondot nem jelentett, mert a Sinan Erdem Dóm szomszédságában még két csarnok terpeszkedik. Szombaton délután a kisebbikben tartott gyakorlást a magyar válogatott. A szervezők ezt is nagyon komolyan veszik, így egyetlen együttes sem lépheti túl a számára kiszabott 75 perces időkeretet. Különben érdekes volt látni, hogy a szerb sajtó mennyire komolyan érdeklődik a magyar válogatott iránt. Már a pénteki első edzésen lerohanták a magyarokat, a kérdések zöme arról szólt, hogyan juthattunk el idáig. A szerbek szövetségi kapitánya, Alekszandar Djordjevics is nagy tisztelettel beszélt a magyar csapatról, azt hangsúlyozva, hogy óriási hiba lenne lebecsülni Hanga Ádámékat. A szerb mester ugyanakkor nem rejtette véka alá, hogy ennek a párharcnak ők az abszolút esélyesei.

Van ennek a nagy felhajtásnak egy roppant érdekes mellékszála: a szerb és a horvát sajtó is azon polemizál, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányára, Sztojan Ivkovicsra most melyik ország legyen büszkébb? Szerbia? Horvátország? A kissé mulatságos szituációt a kapitány kedves nyilatkozattal ütötte el. "Büszke vagyok apámra, aki szerb és édesanyámra, aki horvát, én pedig leginkább monetenegrói vagyok, hiszen egy éves voltam, amikor a mai Montenegró területére költöztünk, és most már magyar állampolgár is vagyok. Amikor valami durvább, agresszív, temperamentumos dolog van, akkor azt mondják, szerb vagyok, amikor a sikerek jönnek, akkor pedig horvát - nyilatkozta mosolyogva Ivkovics. - A legkönnyebb helyzetben a vízilabda terén vagyok. Egy nagy verseny előtt mindig behűtöm előre a pezsgőt, mert tudom, hogy én úgyis nyerek, akár Szerbia, akár Montenegró, akár Horvátország, vagy akár Magyarország végez az élen. Ráadásul csak ebben a négy országban tudnak úszni. Ez a kedvenc sportom, nincs semmi stressz."

Durrantsuk el most a világ egyik legnagyobb sportújságírói közhelyét: a magyar válogatott az esélytelenek nyugalmával készül a szerbek elleni nyolcaddöntőre. Az ellenfél az a csapat, amely Spanyolország mellett képes megnyerni a 2017-es Európa-bajnokságot. Olimpiai és világbajnoki második, hihetetlen képességű játékosokból álló csapat. Ahogyan Ivkovics kapitány fogalmazott, ellenük is óriási megtiszteltetés lesz játszani. Természetesen abban mindenki egyetértett, hogy az orosz válogatott valamivel kellemesebb ellenfél lett volna. A D-csoportban csak az utolsó pillanatban dőlt el, hogy Szerbia és Oroszország közül melyik lesz az első, ráadásul a magyar csapat az augusztus közepi kazanyi felkészülési tornán már játszott az orosz válogatottal. Ezen azonban felesleges keseregni, a szerbeket dobta a gép, ők pedig egészen biztosan nem fogják félvállról venni az ütközetet.

Ami a magyar csapat állapotát illeti, továbbra is csak Kovács Péter bajlódik kisebb sérüléssel, a többiek egészségesen és egészséges önbizalommal várják a vasárnapi csatát. A magyar játékosoknak teljesen szokatlan az is, hogy tíz nap alatt ez lesz a hatodik olyan mérkőzésük, amely sem tempójában, sem színvonalában nem mérhető össze egy NB I-es bajnoki találkozóval. A szombat délutáni edzésen különféle taktikai szituációkat gyakorolt a válogatott. Valamennyi játékoson látszott az elszántság, nem lehet tehát kétséges, hogy vasárnap délután 14.15-kor a magyarok nekirontanak ellenfelüknek. Úgy, ahogyan azt az Európa-bajnokság eddigi összes találkozóján megtették.

A szerbek elleni nyolcaddöntőt az Origo élőben közvetíti.