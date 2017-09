Kétszer vezetett a Vasas, de végül ötöt kapott a Fraditól

Az OTP Bank Liga nyolcadik fordulójában a Ferencváros hazai pályán, hátrányból felállva verte a Vasast. Ugyanígy tett a Debrecen a Diósgyőr ellen, a Balmazújváros pedig Mezőkövesden szerzett pontot.

Meggyőző játékkal kezdett a házigazda Ferencváros a Groupama Arénában, mégis a Vasas szerzett vezetést: a 14. percben Kulcsár Tamás a tizenhatos vonaláról egy pattanást követően bombázott a kapu bal oldalába. Percekbe telt, amíg a Ferencváros rendezni tudta a sorait, a 32. percben aztán sikerült egyenlítenie. Egy indítás elcsúszott ugyan Böde Dániel előtt, de így lett jó az egész meccsen lendületes ghánai Joseph Paintsilnak, aki góllal tudott bemutatkozni a Ferencvárosban.

A 60. percben ismét az angyalföldiek kerültek előnybe, akkor Gaál Bálint látványosan emelte át a labdát a kapujából kilépő Dibusz Dénes fölött. A házigazdák egyenlítésére ezúttal csak két percet kellett várni: az egész találkozón rendkívül aktív Varga Roland közelről, éles szögből lőtt a hosszú sarokba.

A második félidő közepén Szivacski Donát két perc alatt két sárga lapot kapott, az emberelőnybe kerülő Ferencváros pedig a hajrában két perc alatt lőtt két góllal - Varga másodszor volt eredményes, majd a csereként pályára lépő Priskin Tamás talált a Vasas kapujába - eldöntötte az összecsapást. A kegyelemdöfést Varga adta meg, aki a 93. percben értékesítette az ellene elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt.

Ferencváros-Vasas 5-2 (1-1)

Groupama Aréna, 7135 néző, v.: Bognár T.

gólszerzők: Paintsil (32.), Varga R. (62., 82., 93. - a harmadikat 11-kiállítva: Szivacski (72.)

Gyors gólváltással indult a mérkőzés Debrecenben: a vendégek már a 4. percben megszerezték a vezetést, majd a hazaiak a 11. percben egyenlítettek. Az első félidő folytatása jó iramú, küzdelmes, ám helyzetek nélküli játékot hozott.

A második játékrész iramára sem lehetett panasz, mindkét együttes a támadójátékot helyezte előtérbe, így változatos küzdelmet láthatott a közönség. Már-már úgy tűnt, döntetlen lesz a vége, ám az utolsó percekben a debreceniek kétszer is bevették a vendégek kapuját, és otthont tartották a három pontot.

DVSC-Diósgyőr 3-1 (1-1)

Nagyerdei Stadion, 5538 néző, v.: Berke

gólszerzők: Varga K. (11.), Takács T. (85.), Tabakovic (88.) illetve Óvári (4.)

A Mezőkövesd hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Balmazújvárossal. Ez az eredmény egyik csapatnak sem igazán jó, ugyanis a Mezőkövesd hat, az újonc Balmazújváros pedig immár négy forduló óta nyeretlen.

A két csapat történetének első egymás elleni NB I-es mérkőzésén a vendégek dolgoztak ki több helyzetet az első félidőben, a hazaiaknál Tujvel két nagy bravúrt is bemutatott, valamint Hudáknak volt egy óriási mentése. A 35. percben már a kapus védése sem mentette meg a Mezőkövesdet, ugyanis a kapufáról kipattanót a grúz Arabuli a kapuba továbbította.

Nem sokkal a szünet után egyenlített a Mezőkövesd, igaz, Lázár találatában alaposan benne volt Horváth is, ugyanis a jobbhátvéd lehetetlen szögből jött lövését könnyedén fognia kellett volna a kapusnak. A góltól lendületet kapott a Mezőkövesd és átvette a játék irányítását, Strestík révén pedig a 70. percben átvette a vezetést is. Néhány perccel később Strestík el is dönthette volna a három pont sorsát, de közeli lövését Horváth bravúrral védte. Ez megbosszulta magát, mivel a 88. percben egy szögletből egyenlítettek a vendégek.

A 92. percben Strestík tökéletesen adott középre, de Veselinovic az égbe lőtte a ziccert, így a lábában maradt a három pont.

Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2 (0-1)

Mezőkövesd, 2544 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Lázár (58.), Strestík (70.), illetve Arabuli (35., 88.)