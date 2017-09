A spanyol bajnokság harmadik fordulójának szombati játéknapján a Real Madrid nagy meglepetésre csak 1-1-es döntetlent játszott a vendég Levante ellen.

Szinte egykapuzott végig a Real Madrid a vendég Levante ellen, a győzelmet mégsem sikerült kiharcolnia. Már a mérkőzés eleje sem úgy indult, ahogy a hazaiak azt elképzelték. A 12. percben egy hosszú bedobás után Ivi maradt egyedül a kapu előterében, Carvajal azt sem tudta, merre van a labda, ezt használta ki a Levante szélsője és Casilla mellett lőtt a kapuba.

A Real innentől elkezdett rohamozni, az egyenlítésre a 36. percig kellett várni. Ekkor egy szöglet után Benzema fejesét még védte Fernandez kapus, azonban a kipattanóra Lucas Vazquez csapott le és közelről már nem volt nehéz dolga.

A második félidőben ismét szinte kizárólag a Real támadott, Bale többször is helyzetbe került, de gólt nem sikerült sem neki, sem a többieknek szerezni, sőt, a 89. percben Marcelo a kiállítás sorsára is jutott, így a maradék időben egyre reménytelenebbé vált egy újabb gól, amit végül nem is sikerült bekotornia a hazai klubnak.

Real Madrid - Levante 1-1 (1-1)

Gól: Lucas Vazquez (36.), illetve Ivi (12.)

A pénteki játéknapon:

Leganes - Getafe 1-2 (0-1)

Gól: Guerrero (65.), illetve Arambarri (39.), A. Guerrero (83.)