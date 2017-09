Thomas Doll bízik a kedvező széljárásban

A Ferencváros hét forduló után 10 ponttal mindössze az 5. helyen áll az OTP Bank Ligában. A csapat vezetőedzője, Thomas Doll tudja, hogy az elmúlt hetek játékával nem lehet nyerni semmit, de a cél még mindig a Fradi 30. bajnoki címe és a Magyar Kupa újbóli elhódítása.

Elbeszélgettem a játékosokkal, mert szükségesnek éreztem, hogy tisztázzunk néhány alapvető kérdést. Azt tapasztalom, hogy a csapatban mindenki nyerni akar, a bajnoki cím és a Magyar Kupa elhódítása a legfőbb cél. Ugyanakkor meg kell érteniük, hogy a trófeák nem hullanak csak úgy az ölükbe, ezekért kőkeményen meg kell harcolni. A küzdőszellem mellett pedig elengedhetetlen a fegyelmezettség, anélkül tényleg semmire sem mehetünk"

- mondta Thomas Doll az M4 Sportnak. A Fradi két évvel ezelőtt a 7. forduló után 100%-os teljesítménnyel, 21 ponttal vezette a bajnokságot, tavaly viszont csak négy győzelemmel álltak hét játéknap után. A német szakember szerint azonban nem szabad összevetni két szezonnal ezelőtti teljesítményt a mostanival, mivel - mint mondja - sem Hajnal Tamás, sem Gera Zoltán, sem Leandro, sem Böde Dániel nem fiatalodik.

A tréner úgy gondolja, a következő mérkőzések kulcsfontosságúak lesznek a csapat életében, mivel visszatér több játékosuk is sérülésből. Azt is hozzátette, hogy néhány játékos nem ütötte meg az elmúlt időszakban azt a színvonalat, amit a Ferencváros képvisel:

Több játékosunk is sérülés után tér vissza, az újak egyre inkább beépülnek, szóval ha most sem emelkedik a játékunk színvonala, nem lesz sikeres és minőségi a futballunk, akkor valóban nagy bajba kerülünk. Bízom benne, hogy megváltozik a széljárás és ismét ünnepelhetünk a közönséggel"

- mondta. A szurkolókról így vélekedett Doll: „Nagyon jól tudom, milyen a labdarúgás lélektana. Játékosként is tapasztaltam, hogy egy pillanat alatt megváltozik a széljárás. Úgy érzem, a szurkolók és köztem mindig is kölcsönös volt a tisztelet, a megbecsülés. Amikor néhány hónapja megnyertük a Magyar Kupát, akkor is nehéz helyzetben voltunk, de együtt kikászálódtunk a gödörből. Három és fél év alatt hét trófeát gyűjtöttünk be, ez nagy siker, de megértem a drukkereket. Senki nem akar ilyen gyenge focit látni."

A mester már alig várja, hogy ismét pályára lépjenek: "Véget ért a kéthetes szünet, végre ismét pályára léphetünk és reményeim szerint tisztul majd a kép."

A Ferencváros-Vasas mérkőzés ma 18 órakor keződik, a rangadót az M4 Sport élőben közvetíti.