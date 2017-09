Kosarasaink tehetik fel a koronát a brutális sportprogramra

Azt se tudjuk, hol kezdjük. Illetve, persze, hogy a magyar férfikosárlabda-válogatott Szerbia elleni Európa-bajnoki nyolcaddöntője kívánkozik a vasárnapi sportközvetítések élére, ami 13:30-kor kezdődik. A két további nyolcaddöntő mellett szinte felfoghatatlan mennyiségű labdarúgás kerül képernyőre: Bundesliga, La LIga, Serie A, Premier League és Ligue 1. Természetesen kapcsoljuk New Yorkot is, ahol a US Open férfi egyes döntőjében Rafael Nadal a dél-afrikai Kevin Andersonnnal találkozik. Véget ér a Vuelta, lesz egy kis szkander-vb, és két mérkőzéssel beköszön az NFL is.