Neymar PSG-je jelentheti a legnagyobb veszélyt a Real BL-címére

Szeptember 12-én megkezdődik a Bajnokok Ligája 2017/2018-as szezonjának csoportköre. A sorozat esélyese idén is a Real Madrid, a legnagyobb kihívó viszont nem a Barcelona vagy a Bayern München lehet, hanem a katari pénzből felpumpált Paris Saint-Germain. Az angolok öt csapattal vannak ott a BL-ben, de a Premier League karácsonyi menetrendje bekavarhat nekik.

A modern futball pénzügyi szabályozása olyan, hogy az elitet szinte bebetonozza a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé. A Real Madrid zsinórban hetedszer jutott el a sorozat elődöntőjéig, és az elmúlt négy évben háromszor is megnyerte a trófeát. Emellett azonban csak két bajnoki címet tudott szerezni 2008 óta. A kettősség nem véletlen, a Realnak könnyebb BL-t nyerni egy erős tavasszal és néhány kulcsmeccsel, mint egész évben versenyezni a Barcelonával és az Atlético Madriddal a bajnokságban.

Zidane megnyerte az öltözőt

Zidane 19 hónap alatt hét trófeát nyert a csapattal: két BL-t, két Európai Szuperkupát, egy Spanyol Szuperkupát, egy klubvilágbajnokságot és egy spanyol bajnoki címet. „A két legfontosabb dolog, amit megtanultam tőle, hogy csak a győzelem számít, és hogy a játékosokat mindig formában kell tartani” – nyilatkozta a francia edző Carlo Ancelottiról, akinek segítőjeként nyert BL-t 2014-ben. Zidane szó szerint értelmezte a segítő szerepet.Nem akart okosabb lenni, nem akart beleszólni, csak tanulni, és nem is kérdőjelezte meg Ancelotti alapelveit.

Amikor 2016 januárjában átvette a Real irányítását, nem keresett kifogásokat (ahogy általában az új edzők szokták), épp ellenkezőleg: azt mondta, hogy minden csodás, öröm lesz itt dolgozni. A játékosok azonnal elfogadták, és beálltak mögé. A madridi öltözőben vannak a futball legnagyobb egói, akikkel csak kevesen tudnak szót érteni.Zidane az egyik. Ha ő beszél, mindenki más hallgat. Ronaldo is.Sőt, a portugál meggyőzése volt Zidane legnagyobb edzői sikere és a legutóbbi BL-győzelem kulcsa. „Zidane hisz bennünk" – árulta el a titkot Ronaldo.

A Real a világ előtt jár

Zidane felismerte a jót, és esze ágában sem volt felforgatni a keretet. Véget vetett Florentino Perez eszetlen költekezésének (2016 és 2017 nyarán összesen 76 millió eurót költött a Real), helyette elkezdte beépíteni a fiatalokat. A Real jelenleg abban jár a világ előtt, hogy „23 kezdőjátékosa van" – nyilatkozta Isco nemrég. Az elmúlt szezonban a 23 fős keretből 20-an is 1700 játékperc fölött zártak, ez döntött a BL-ben is:az egyenes kieséses szakaszban 20 gólt lőtt a csapat, ebből 16-ot a második félidőben (a Bayern elleni hosszabbítást is beleszámítva).

A döntő első félidejében a Juventus még partiban volt a Reallal, a szünet után azonban az egész évben forgatott és frissen tartott csapat kiütötte az olaszokat. „Ami a második félidőben történt, az kizárólag az edző érdeme" – ismerte el Modric a meccs után.

Ez a frissesség pedig idén is meglesz: a mostani 23 fős keretből csak öten vannak, akik már betöltötték a 30-at,az átlagéletkor 25,5 év.

Neymar elvonta a figyelmet a legnagyobb problémáról

A Barcelona elmúlt évei a Messi, Neymar, Suárez hármas megteremtéséről, felépítéséről és kiszolgálásáról szóltak. Pep Guardiola alatt szinte mindenki azért támadta a csapatot, mert nem volt B-terve, de Luis Enrique idején még egyértelműbb volt a helyzet: az MSN három szezon alatt 364 gólt lőtt.

Mivel nyáron mindenki Neymarral és az ő pótlásával volt elfoglalva, pont a legnagyobb problémát nem sikerült megoldani;a középpályán kilenc ember van három posztra,de még mindig az a Rakitic, Iniesta, Busquets hármas a legjobb, amely a Juventus és a PSG ellen is összeroppant nyomás alatt. Ráadásul a 33 éves Iniesta már tavaly is csak 25 meccsen volt kezdő, ez a szám idén sem lesz több.

Legelső sajtótájékoztatóján Ernesto Valverde azt mondta, nem forradalmat jött csinálni Barcelonába, de lát lehetőséget az előrelépésre. Ennek már vannak jelei az első fordulók után,az állandó letámadás és a pálya kiszélesítése a Guardiola-korszakot idézi,az viszont nyugtalanító, amilyen könnyedén megverte őket a Real a Spanyol Szuperkupán – elsősorban a középpálya súlytalansága miatt.

Simeonénak vissza kellene térni a gettófocihoz

Az Atlético Madrid évek óta közel áll a BL-győzelemhez, az egyetlen akadályt a Real jelenti; a legutóbbi négy szezonban mindig összejött a madridi derbi a BL-ben, és mind a négyszer a Real nyert (kétszer a döntőben). Az Atlético Európa egyik legjobban védekező csapata, ez teszi lehetővé, hogy felvegye a versenyt az elittel.

Diego Simeone a spanyol futball gyökereit testesíti meg:a „la furia" nevű agresszív, a fizikumra építő futballstílust, amely céltudatosan törekszik a támadások gyors befejezésére.Az utóbbi időben azonban az argentin edző felhagyott a „gettófocival", és megpróbált kezdeményezőbben játszani, de ez a váltás nem jött be. Sőt, a labda csak zavarja az Atléticót. Az elmúlt négy évben kétszer is bejutott a csapat a BL-döntőbe, pedig a 32-es mezőnyben még a top 20-ba se fért be, ami a labdabirtoklást illeti.

A kapkodó Katarnak csak a BL-cím számít

Neymar bemutatkozó sajtótájékoztatóján a leghangsúlyosabb szavak a „projekt", „kihívás" és az „Aranylabda" voltak. Az anyagiak mellett sportszakmailag is védhető volt a brazil klubváltása; Barcelonában soha nem tudott volna kilépni Messi árnyékából,a PSG viszont innentől kezdve Neymar csapata, minden sikert egyedül ő fog learatni.

A siker egyet jelent a BL-győzelemmel. Miután június 30-ával megszűnt a szponzori megállapodás a Barcelona és a Qatar Airways között, Katar érdekei már csak egyetlen klubra koncentrálódnak. A PSG elnöke, Nasser Al-Khelaifi feladta a hosszú távú építkezést, helyette irracionális, kapkodó és átgondolatlan döntéseket hoz, mindent egyszerre akar.Most. Rögtön. Azonnal.Legalábbis a Neymarért zsebből kicsengetett 222 millió euró, és rögtön utána Mbappé leigazolása ezt bizonyítja. Ezzel csak azt érte el, hogy óriási nyomást tett a saját nyakába, klubjára és játékosaira. A meggyengült Monaco ellen nem lesz kihívás behúzni a francia bajnokságot, BL-cím kell. Ha az nincs meg, kudarc a szezon.

Megint tavaszra áll össze a Juventus?

A Juventus eddig hat gólt kapott 360 perc alatt, ez juventusos mércével nézve nagyon gyenge. Az előző szezonban 127 percenként kapott egy gólt, idén eddig 72 percenként. A Juve már tavaly is gyengén kezdett, az áttörést az jelentette, amikor februárban Allegri felhagyott a 3-5-2-vel és átállt 4-2-3-1-re, így egyszerre lehetett a pályán a csapat négy legjobb támadója (Higuain, Dybala, Mandzukic, Cuadrado).

Az olaszok veretlenül, mindössze három kapott góllal jutottak BL-döntőbe, ahol 4–1-re kikaptak a Realtól. Allegrinek ez volt a második elveszített döntője két év alatt. Az új szezonra viszont újabb változtatással készül; az első meccseken Paulo Dybala volt a csapat legelső embere, és Higuain lépett visszább, hogy védekezzen.Az eredmény: Dybala nyolc gólt lőtt négy meccsen.

A madridi balhé után Kassai ismét a BL-ben A Bajnokok Ligája D csoportjának első fordulójában Kassai Viktor vezeti az Olimpiakosz–Sporting meccset. Segítői Tóth Vencel és Ring György lesznek, az alapvonalnál Bognár Tamás és Andó-Szabó Sándor fog közreműködni, a negyedik játékvezető pedig Berettyán Péter lesz. Kassai legutóbb április 18-án vezetett meccset a BL-ben, a Real Madrid–Bayern München negyeddöntő visszavágóján (4–2) tévesen kiállította Arturo Vidalt, és megadott két Real-gólt, ami lesről született.

A PL és a BL nem megy együtt

Az angolok BL-szereplését a karácsonyi menetrend alakíthatja. A téli daráló fizikálisan kikészíti a játékosokat, akik a szezon végére már lépni is alig tudnak. A 2016/2017-es idényben például a Liverpool belerokkant Jürgen Klopp gegenpressingjébe (az ellenfél állandó letámadása), és január 2. és február 4. között tíz meccsből csak egyet nyert meg, pedig nem is volt nemzetközi kupakötelezettsége, amire tartalékolni kellett volna.

A Chelsea hiába nyerte meg rekordot jelentő 30 győzelemmel a Premier League-et, a nyáron Frank Lampard, a klub korábbi játékosa ésa jelenlegi csapatkapitány, Gary Cahill is arra panaszkodott, hogy túl rövid a keret a kettős terheléshez.Antonio Conte ráadásul nem számít BL-specialistának; Juventus edzőjeként a negyeddöntő volt a legjobb eredménye 2013-ban, egy évvel később viszont még a csoportból sem tudott továbbjutni (ez várhat most a Tottenhamre, amely a Reallal és a Dortmunddal került egy csoportba).

Mourinho és Guardiola nem alibizhet

A két manchesteri csapatnak viszont a sűrű menetrend sem lehet kifogás. A United 164, a City 270 millió eurót költött az átigazolási időszakban. Mourinhónak hagyományosan a második éve a legjobb az adott csapatánál,de ha a BL-ben sikeres akar lenni, muszáj lesz kockázatot vállalnia.A legutóbbi szezonban a kockázatvállalásnak a minimalizálása vezetett oda, hogy igazából még a kiscsapatok ellen sem tudott kulcsmeccseket nyerni, a nagyok ellen pedig kifejezetten rosszul szerepelt idegenben.

Amikor Guardiola átvette a Cityt, a csapat átlagéletkora 30 év felett volt. A City fél keretét le fogják cserélni, ami nem egyszerű feladat, még ha meg is van rá az anyagi fedezet – mondta a klubhoz közel álló egyik forrás. Guardiola nem esztelenül dobálta ki a pénzt, olyan játékosokat igazolt, akik illenek az ő elképzelésébe. Most például a 3-5-2-be, amivel azon túl, hogy uralni tudja a középpályát,egyszerre tarthatja a pályán Agüerót és Gabriel Jesúst.

A BL-győzelem még talán túl korai (Guardiola a Barcelonát és a Bayernt is a harmadik évre járatta csúcsra), az viszont a minimum, hogy a City megismételje a 2015/2016-os szezont, amikor Pellegrinivel bejutott az elődöntőbe – a klub történetében először.

Lewandowski beszólt a Bayernnek

A felkészülési időszakban a Bayern beleszaladt néhány csúnya pofonba (a Milan ellen 0–4, Liverpool ellen 0–3), és a Die Welt német napilap ijesztőnek nevezte a mutatott teljesítményt. „Még mindig van két és fél hét a szezon kezdetéig" – nyugtatott meg mindenkit Karl-Heinz Rummenigge elnök.Idén a Bayern legnagyobb problémája a keret szűkössége lesz, de a fiatalítás és az újjászervezés miatt lépni kellett.

Visszavonult Lahm és Xabi Alonso, Benatia és Douglas Costa pedig távozott. Érkezett Süle, Rudy, Tolisso (utóbbi Bundesliga-rekordot jelentő 41,5 millió euróért), és James Rodriguez a Realtól. Lewandowski viszont nemrég azt nyilatkozta, hogy a Bayernnek több világklasszis játékost kellene igazolnia, hogy versenyezni tudjon az elittel. Nem mondott butaságot: Ancelottinak bőven van kiből válogatnia, de a széleken (ami a csapat legerősebb pontja volt éveken keresztül) még mindig Robben és Ribéry futballozik.Egyik 33, a másik 34 éves.

Dortmundban sokat várnak Peter Bosztól, akit ötmillió euróért vásároltak ki az ajaxos szerződéséből (Bundesliga-csapat ennyit még nem fizetett edzőért).Bosz türelmet kért a vezetőségtől, hogy a saját képére formálhassa a csapatot,amelyből a nyáron távozott Dembelé, Aubameyangot pedig majdnem kirúgták, amiért nem akart csatlakozni az edzésekhez.

Gulácsi is ott lesz a BL-ben A Leipzig története első BL-szezonjára készül miután megkapta az engedélyt az UEFA-tól. Az átigazolási időszakban a klub hű maradt a filozófiájához, és csak 23 éven aluli játékosokat igazolt, és közben sikerült megtartania az Emil Forsberg–Naby Keita kettőst, igaz, utóbbi jövőre már a Liverpool futballistája lesz. A szezon előtt a csapat edzője, Ralph Hasenhüttl megerősítette: továbbra is első számú kapusként számol Gulácsival.

A Bajnokok Ligája 2017/2018-as csoportköre szeptember 12-én indul. Az M4 Sport a Barcelona–Juventust, a Sport 1 a Roma–Atlético Madridot, a Sport 2 a Bayern München–Anderlecht meccset közvetíti élőben.

Bajnokok Ligája-csoportkör, 1. forduló:

Szeptember 12., kedd

Benfica–CSZKA Moszkva

Manchester United–Basel

Bayern München–Anderlecht

Celtic–PSG

Chelsea–Qarabag

Roma–Atlético Madrid

Barcelona–Juventus

Olimpiakosz–Sporting

Szeptember 13., szerda

Maribor–Szpartak Moszkva

Liverpool–Sevilla

Feyenoord–Manchester City

Sahtar Donyeck–Napoli

Leipzig–Monaco

Porto–Besiktas

Real Madrid–APOEL

Tottenham–Dortmund