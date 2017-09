Az BBC értesülése szerint az Angol Labdarúgó-szövetség figyelmeztetni fogja az válogatott játékosait és a szakmai stábját, hogy a jövő nyári oroszországi világbajnokságon ne használjanak nyilvános, vagy szállodai wifit.

Az angolok leginkább az orosz hacker-csoport, a Fancy Bears miatt aggódhatnak. Korábban ők buktattak le egy államilag irányított orosz doppinghálózatot, és arról is beszámoltak, hogy a 2010-es dél-afrikai labdarúgó világbajnokságon Carlos Tévez, Gabriel Heinze, Mario Gomez vagy épp Dirk Kuyt is olyan szert használtak, amelyek a WADA tiltólistáján szerepeltek. A Fancy Bears állítása szerint 2015-ben 150 focista bukott meg drogteszteken.

Az angol szövetség attól tart, hogy a világbajnokság ideje alatt fontos adatok láthatnak napvilágot a sérültekről, taktikai elemekről.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tájékoztatta az angolokat, hogy a jövőben is elkötelezett lesz az a hacker-támadások megakadályozásában (is). A Fancy Bears-ügyben továbbra is vizsgálat folyik, ugyanis meg kell győződni arról, hogy továbbra is sértetlen a FIFA infrastruktúrája.

Az angol labdarúgó-válogatott október 5-én Szlovéniát fogadja a londoni Wembley Stadionban. Ha Gareth Southgate csapata nem veszti el a mérkőzést, bebiztosítja a helyét a 2018-as oroszországi világbajnokságon.

Az angolok ki nem jutásához kisebb csoda kellene, így a szövetség tisztségviselői már gőzerővel szervezik a jövő nyári programot, és a számítógépes óvintézkedéseket is. Az FA emberei folyamatosan erősítik az online tűzfalakat, és titkosított webhelyeket hoznak létre a válogatott stábjának.