A korábbi angol kapitány visszatért a Premier League-be

A Premier League tabellájának sereghajtója, a Crystal Palace kedden este hivatalosan is kinevezte csapat új vezetőedzőjét, a Frank de Boert váltó Roy Hodgsont.

A hollandnak négy mérkőzés után kellett felállnia a londoni csapat kispadjáról, miután a Palace pont nélkül, 0-7-es gólkülönbséggel áll a Premier League utolsó, 20. helyén. A klub első számú jelöltje az edzői posztra kezdettől fogva a 2012 és 2016 között az angol válogatottat is irányító Roy Hodgson volt.

A 70 éves szakember utoljára szövetségi kapitányi kinevezését megelőzően dolgozott a PL-ben, akkor a még a Gera Zoltánt is foglalkoztató West Bromwich Albion edzőjeként. De a menedzser és a magyar válogatott középpályása abban a Fulhamben is együtt dolgozott, amelyik döntőbe jutott a 2009-2010-es Európa Liga-idényben.

Hodgson igazi klubedző, aki 1976 óta íródó edzői karrierje során három válogatott (Svájc, Arab Emirátusok és Finnország) mellett tizennégy csapat kispadján ült, és számos trófeát tudott nyerni. Hét svéd (kettő a Halmstadttal és öt a Malmövel) mellett egy dán (a Copenhagennel) bajnoki címet is tudott nyerni, kupát pedig a két skandináv ország mellett Svájcban is nyert. Az olasz Internazionaléval UEFA Kupa-döntőt játszott, a sorozat 1985-86-os kiírásában pedig a Videotonnal is találkozott, amelyik búcsúztatta akkori csapatát, a Malmőt.