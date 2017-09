A Messi-faktor döntött a Juventus ellen

A Barcelona hazai pályán 3–0-ra győzött a Juventus ellen a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. A katalánok nem játszottak igazán jól, de a kiiktathatatlan Messi-faktor eldöntötte a meccset: az argentin megtörte a Buffon-átkot, két gólt rúgott és ismét vezére volt a csapatának.

Ernesto Valverde a legerősebb csapatával állt fel, a túloldalt viszont volt gondja Massimiliano Allegrinek. Cuadrado eltiltás, Khedira, Chiellini, Marchisio és Mandzukic sérülés miatt nem állt az edző rendelkezésére, így a Juve a Buffon – De Sciglio, Benatia, Barzagli, Alex Sandro – Bentancur, Matuidi, Pjanic – Dybala, Douglas Costa – Higuain tizeneggyel kezdett.

A Barcelona 21 meccse volt veretlen hazai pályán a Bajnokok Ligájában (19 győzelem, 2 döntetlen), a legutóbbi hat Juve elleni tétmeccsből viszont csak egyet nyert meg (2015-ös BL-döntő), két döntetlen és három vereség mellett.

Legutóbb áprilisban a BL-negyeddöntőben játszott egymással a két csapat,akkor az olaszok lenullázták az MSN-t, és 3–0-s összesítéssel jutottak tovább.„Bosszú? Nincs szó bosszúról, már magunk mögött hagytuk a tavalyi szezont" – mondta a meccset felvezető sajtótájékoztatón ter Stegen.

A meccs elején a Barca mezőnyfölényben futballozott, de lassú és körülményes volt, helyzetet nem tudott kidolgozni.A Juve viszont a megszerzett labdákkal rendszeresen felért a kapu elé,De Scigliónak, Dybalának és Pjanicnak is volt lövése, de ter Stegen mindháromszor védett. Az első hazai lehetőség a 20. percben adódott, amikor a 16-os előterében Matuidi buktatta Iniestát. Messi lapos szabadrúgása visszajött a sorfalról, de Suárez ismétlésénél már Buffonnak kellett nagyot mentenie.

A félidő legnagyobb helyzetét Dembelé hagyta ki; a Juve a saját 16-osán belül adta el a labdát, a francia játékos lecsapott rá, de estében mellé lőtt.

Ha Allegrinek nem lett volna így is elég hiányzója, még De Sciglio is megsérült. A helyére Sturaro állt be.

Néhány másodperccel a szünet előtt Messi indult meg, kényszerítőzött Suárezzel, majd begurította a labdát a bal alsóba, 1–0.Az argentinnak ez volt az első gólja, amit Buffonnak lőtt.

A második félidő elején Dybalának és Messinek is volt egy-egy lövése, utóbbié a kapufáról pattant vissza. Az 56. percben Messi ment el a jobb oldalon, a középre adását még ki tudta rúgni egy Juve-védő,de pont az érkező Rakitic elé, aki tíz méterről az üres kapuba lőtt, 2–0.

Kétgólos hátrányban a Juventus feljebb tolta a védekezését, így nagy területeket hagyott maga mögött, és a Barca ki is használta ezt;a 69. percben Iniesta kiugratása után Messi cselezte tisztára magát, majd 16-ról a bal sarokba lőtt, 3–0.Buffon – csakúgy, mint az első gólnál – mozdulni sem tudott. A Barca legutóbbi tíz góljából (minden sorozatot figyelembe véve) hetet Messi rúgott.

A 81. percben hosszú idő után ter Stegen is védett, Dybala bal alsóba tartó lövését kellett szögletre ütnie a német kapusnak. Egy perccel később a csereként beállt Bernardeschi elé került oda a labda jó helyzetben, de a lövése pont középre ment.

A Juventus nem játszott rosszul (16 lövése volt, a Barcának 11), de főleg távolról tudott veszélyeztetni, igazi gólhelyzetre nem futotta.A Messi-faktor eldöntötte a meccset, és a Barca már most lépéselőnybe került a csoportelsőséget illetően.Az olaszoknak egyelőre nem kell aggódni, de az a csapat, amelyik elveszítette az első meccset a BL csoportkörében, 73 százalékban nem jutott tovább.

Eredmények

Bajnokok Ligája-csoportkör, 1. forduló:

Benfica–CSZKA Moszkva 1–2 (0–0)

Manchester United–Basel 3–0 (1–0)

Bayern München–Anderlecht 3–0 (1–0)

Celtic–PSG 0–5 (0–3)

Chelsea–Qarabag 6–0 (2–0)

Roma–Atlético Madrid 0–0

Barcelona–Juventus 3–0 (1–0)

Olimpiakosz–Sporting 2–3 (0–3)