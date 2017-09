Csütörtöktől lehet harcba indulni a jövő évi foci-vb jegyeiért

Szeptember 14-én, csütörtökön kezdődik meg a jegyértékesítés első fázisa a jövő évi oroszországi labdarúgó-világbajnokságra. A rendszer a már jól ismert, pályázásos, sorsolásos szisztémával rajtol. A FIFA figyelmeztet, mindenkinek, aki jegyhez jut, egy szurkolói azonosítót kell készíttetnie.

Szeptember 14-én, csütörtökön moszkvai idő szerint délben, ami Magyarországon délelőtt 11 órát jelent, veszi kezdetét a jegyértékesítés első fázisa a jövő évi oroszországi világbajnokságra.

Az első fázis első lépcsőjében szeptember 14. és október 12. között a jegyre áhítozók pályázhatnak, ugyanúgy, ahogy ezt már a világbajnokságok, vagy, ahogy éppen a tavalyi, franciaország Európa-bajnokság előtt már idején megszokhattuk. A FIFA legkésőbb november 16-ig minden pályázót értesít, hogy sikeres volt-e az igénye. Akinek részben vagy teljesen elfogadták az igényét, az november 16. és 28. között csaphat le a számára kedves jegyekre - érkezési sorrendben (first come, first serve).

Az értékesítés második fázisa a vb-döntő csoportjainak december 1-jei kisorsolása után kezdődik. December 5. és 2018. január 31. között random sorsolással, majd március 13-tól április 3-ig egy újabb, aki kapja marja versengés következik.

A szerencséseknek április-májusban kezdik meg postázni a jegyeket - ennek nem lesz költsége, írja a FIFA.

Április 18-tól július 15-ig lesz egy harmadik, ún. last minute fázis, ez lesz az utolsó lehetőség, hogy a FIFA-n keresztül jegyhez lehet jutni.

Milyen jegyek lesznek?

Egy mérkőzésre szóló jegyek: a nyitótól a záró mérkőzésig bármelyik meccset választhatja az a szurkoló, aki pontosan tudja, hogy mit szeretne megnézni.

Helyszínre szóló jegy: Azoknak, akik egy helyben akarnak maradni. Az egy adott stadionban szóló jegyek csoportmérkőzésekre és nyolcaddöntőkre érvényesek. A FIFA oldalán hozott példa szerint, aki ilyen jeggyel a moszkvai Luzsnyiki Stadiont választja átmeneti otthonául, az három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt nézhet meg, de a nyitó és záró találkozókról, valamint az itt játszandó elődöntőről le kell mondania.

Kövesd a csapatodat jegyek: Ez elsősorban azoknak a drukkereknek szól, akiknek a nemzeti csapata kijut a vb-re. Ezek a jegyek három-hét mérkőzésre szólnak (a hetedik meccs a döntő), és csak az értékesítés első fázisában lehet megvenni.

4. kategóriás jegyek: Hasonlóan a 2010-es dél-afrikai és a 2014-es brazíliai világbajnoksághoz, a hazai szurkolók ezúttal is kedvezményes áron, 1280 rubelért (kb. 5700 forintért) juthatnak belépőkhöz.

Azonosítsa magát!

Az érvényes jegy önmagában nem lesz elég a stadionokba való bejutáshoz. Az orosz hatóságok kérésére mindenkinek, aki jegyhez jut, egy ún. FAN-ID-t, azaz szurkolói azonosítót kell igényelnie ezen az oldalon. A stadionokba csak ezzel és az érvényes jeggyel együtt lehet majd belépni. A FAN-ID azonban nem csak azonosításra szolgál, számos kedvezmény is jár vele. A legfontosabb, hogy ennek birtokában nem kell külön vízumot igényelni az oroszországi beutazáshoz, továbbá kedvezmény jár vele a rendező városok közötti utazásokhoz, valamint egyes esetekben a rendező városok helyi közlekedésében is.

Nem lesz olcsó mulatság

A szervezők hét féle meccstípust és négy árkategóriát állapítottak meg, azaz lesz miből válogatni.

A nyitó mérkőzésre az 1. kategóriás jegyek 140 ezer, a 2. kategóriásak 100 ezer, a 3. kategóriásak pedig 55 ezer forintba kerülnek, míg a hazai drukkerek 14 000 forintért juthatnak jegyhez.

A csoportmérkőzésekre az 1. kategóriában 54 ezer, a 2. kategóriában 42 ezer, a 3. kategóriában pedig 27 ezer forint lesz belépő. A hazaiak ezeket a meccseket nézheti meg 5700 forintért.

A nyolcaddöntő árai (1-3. kategória): 63 ezer, 47,5 ezer és 29,5 ezer forint lesz. A hazaiak 10000 forintért szórakozhatnak.

A negyeddöntő árai (1-3. kategória): 94 ezer, 65 ezer és 45 ezer forint. A hazaiaknak 17 ezer forintnyi rubelbe kerül az élmény.

Az elődöntő árai (1-3. kategória): 192 ezer, 123 ezer és 73 ezer forint lesz. Ha oroszok vagyunk, akkor 20 ezer forintból megússzuk.

A bronzmérkőzés árai (1-3. kategória): 94 ezer, 65 ezer és 45 ezer forint. Orosz útlevéllel ez is 17 ezer forint.

A nyitó mérkőzés és a döntő árai (1-3. kategória): 280 ezer, 182 ezer és 117 ezer forint. Orosz állampolgároknak szerény 31 ezer forintot kell fizetniük.

Az árakat a FIFA táblázatában megadott, dollárban számolt értékekből számoltuk át.

A világbajnokságot 2018. június 14. és július 15. között rendezik 11 orosz város 12 stadionjában.