CR7, 107, azaz folytatódott Ronaldo fantasztikus BL-sorozata

A Real Madrid hazai pályán 3–0-ra legyőzte a ciprusi APOEL-t a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. A meccs után Zinédine Zidane a világ legjobbjának nevezte a duplázó Cristiano Ronaldót, aki már 107 gólnál jár a sorozatban. A H csoport másik meccsén a Tottenham 3–1-re verte a Dortmundot. A Liverpool nem bírt a Sevillával, amelynek argentin edzőjét furcsa jelenetek miatt küldték el a kispadról.

A Real kezdőjében ott volt az a Ronaldo, akit még a Barcelona elleni Spanyol Szuperkupa-odavágó után tiltott el a szövetség öt meccsre. A portugál nélkül nem is nagyon megy a bajnokságban, a Real a Valencia (2–2) és a Levante (1–1) ellen is csak ikszelt hazai pályán.

Ronaldo a világ legjobbja

Az APOEL ellen Ronaldo már a 12. percben gólt szerzett, és ezzel zsinórban hatodszor talált be a BL nyitófordulójában. A 2012/2013-as szezon óta sorozatban a Manchester Citynek, a Galatasaraynak, a Baselnek, a Sahtar Donyecknek, a Sportingnak és az APOEL-nek rúgott gólt az első meccsen.

Zidane nem is győzte őt dicsérni: „Ő a világ legjobbja, mindig lehet rá számítani. Ha szerencsésebb, akár négyet is rúghatott volna" – utalat arra, hogy Ronaldo a két (szabályos) gólja mellettszerzett egyet lesről is, egyszer pedig a kapufáról jött ki a lövése.

A Real harmadik gólját Sergio Ramos ollózta be, a mozdulatról Zidane azt mondta, hogy ő biztos nem tudta volna megcsinálni.

Furcsa, mert tőle a fejes gólokat szoktuk meg, de örülök neki, hogy ilyet is tud.

A francia edző a meccsről úgy nyilatkozott, hogy „örülünk, mert ez az első győzelmünk a sorozatban. Nem volt könnyű meccs, az APOEL-nek tapasztalt játékosai vannak, akik nem zuhantak össze attól, hogy a Bernabéuban kellett játszaniuk."Az APOEL-ben Sallai Roland kezdőként lépett pályára,Giorgios Donis vezetőedző a 60. percben cserélte őt le.

A madridiak most csak annyit fociztak, amennyi a győzelemhez kellett, de a következő fordulókban már nehezebb dolguk lesz:mennek Dortmundba, majd egymás után kétszer játszanak a Tottenhammel.

Nyertek, pedig a félpályát is alig lépték át

A Tottenham szerdán 3–1-re verte a Dortmundot. Az angolok már félidőben 2–1-re vezettek, pedig ha a játékosok átlagos pozícióit nézzük, senki sem lépte át a félpályát.

„A Bajnokok Ligájában okosnak kell lenned. Kihasználtuk, hogy a Dortmund szabad területeket hagyott maga mögött, és kontrákból megvertük őket – nyilatkozta a BT Sportnak a két gólt szerző Harry Kane. Mauricio Pochettino is csatlakozott hozzá: „Nem dominálhatsz mindig, néha fel kell adnod a stílusodat. A csapatom ma érett játékot nyújtott. Sokat tanulhatunk ebből a meccsből."

Megtört a Wembley-átok

Mivel a Tottenham új stadionját még építik, a 2017/2018-as szezon hazai meccseit a Wembley-ben játssza a csapat.A bajnokságban még nem sikerült itt nyerni, a Chelsea-től kikaptak, a Burnley-vel ikszeltek Pochettinóék.„Megtört a Wembley-átok, most már nem mondhatják az emberek, hogy nem tudunk itt nyerni" – mondta viccesen az argentin edző a meccs után.

Az előző szezonban a Tottenham még a csoportból sem jutott tovább, de a Dortmund elleni meccset felvezető sajtótájékoztatón Pochettino azt mondta, hogy azóta erősebbek lettek. „Az volt az első BL-tapasztalatunk, előtte a játékosok 98-99 százaléka csak az Európa Ligában játszott. Fájdalmas tapasztalat volt, de most már nincs kifogás. A BL nem vár rád."

A győzelemhez kellett az is, hogy a bíró ne adja meg Aubameyang teljesen szabályos gólját. A Dortmund edzője, Peter Bosz nem is fogta vissza magát: Az első félidőben mi voltunk a jobbak, de a játékvezető súlyos tévedése nagy hatással volt a meccsre.

A németek gólját az Ousmane Dembelé pótlására igazolt Andrij Jarmolenko lőtte, éppenséggel nem volt csúnya:

Klopp időzavarban

Jürgen Klopp 910 nap után tért vissza a BL-be,legutóbb még Dortmund-edzőként járt itt a 2014/2015-ös szezonban. Valószínűleg ez a hosszú kihagyás zavarta őt meg a hétvégi Manchester City elleni bajnoki után. „Kedden már a BL-ben játszunk – mondta a német edző az 5–0-s vereség után, de rögtön javították is. – Szerdán? Tényleg? Akkor plusz egy nap, szuper.

Coutinhónak még fel kell vennie a ritmust

Klopphoz hasonlóan a Liverpool is nagy visszatérő volt, legutóbb 2014. december 9-én játszott BL-meccset a csapat. Most az a Sevilla volt az ellenfél, amelyik a 2016-os Európa Liga-döntőben hátrányból fordítva nyert 3–1-re ellenük. A meccs szenzációját az jelentette, hogyidén először bekerült a keretbe Philippe Coutinho, aki azonban csak a kispadon kezdett.

A brazil a 76. percben állt be, de nem váltotta meg a világot. „Phil nagyon jól edzett az utóbbi néhány napban, itt most ahogy beállt nem volt szerencséje, nem érzi még a ritmust. De segített neki, hogy ma játszott, és ő is segíteni fog még nekünk sokat, ez biztos.

A meccsen a Sevilla szerzett vezetést, de Roberto Firmino és Mohamed Salah góljával még az első félidőben fordított a Liverpool (Firmino egy tizenegyest is kihagyott). Hogy a hazaiaknak mégsem lett meg a győzelem, arról Carlos Correa gondoskodott,aki valami hihetetlen reflexmozdulattal vette át a labdát a gól előtt.

Berizzo próbált korrekt lenni, ráfizetett

Az 59. percben a Sevilla edzőjét, Eduardo Berizzót sportszerűtlen magatartás miatt felküldte a lelátóra a bíró. Az argentin edző 2–1-es hátránynál ahelyett, hogyodaadta volna a labdát a Livepool játékosának, arrébb dobta.„Az első félidőben eldobtam a labdát, hogy húzzam az időt. Rájöttem, hogy hiba volt. Ezért a második félidőben – már hátrányban – megint eldobtam, gondoltam így korrekt. Elmagyaráztam a dolgot Kloppnak, aki megértette. Az egyetlen ember, aki nem értette meg, az a bíró – mesélte a történteket Berizzo.

Egyből egy

3039 nap telt el a Leipzig megalapítása (2009. május 19.) és a BL-debütálás között. A német Bild csak a „Lipcse legnagyobb európai kalandjaként" harangozta be a Monaco ellni meccset,amelyen Gulácsi Péter kezdőként lépett pályára.A csapat edzője, Ralph Hasenhüttl azt nyilatkozta, hogy a legjobb állapotban fognak pályára lépni, és igaza lett. A Leipzig története első kapura tartó lövéséből gólt szerzett a BL-ben (Emil Forsberg). A Monaco egyenlítő gólját az Anderlechttől igazolt Youri Tielemans szerezte.

Az orosz szurkolók nem bírtak magukkal

A Maribor–Szpartak Moszkva meccs első félidejébenaz orosz szurkolók egy petárdát dobtak a pályára, Deniz Aytekin bíró közelébe.

A Szpartak már korábban is bűnhődött szurkolói miatt, akik 2015-ben az Arsenal Tula elleni bajnokin olyan bannereket vittek be a stadionba, amiken rasszista szöveg szerepelt. Most a klub újabb büntetésre számíthat az UEFA-tól.

Eredmények

Bajnokok Ligája-csoportkör, 1. forduló, szerda:

Maribor–Szpartak Moszkva 1–1 (0–0)

Liverpool–Sevilla 2–2 (2–1)

Feyenoord–Manchester City 0–4 (0–3)

Sahtar Donyeck–Napoli 2–1 (1–0)

Leipzig–Monaco 1–1 (1–1)

Porto–Besiktas 1–3 (1–2)

Real Madrid–APOEL 3–0 (1–0)

Tottenham–Dortmund 3–1 (2–1)