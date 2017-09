Nyert a Real és befogta Pelé Santosát

A Real Madrid idegenben 3-1-re győzött a Real Sociedad ellen a spanyol bajnokság negyedik fordulójában. A madridiaknak ez volt sorozatban a 73. meccsük, amikor gólt lőttek.

A Realnál Cristiano Ronaldo és Marcelo eltiltás, Karim Benzema és Mateo Kovacic sérülés miatt nem volt ott a keretben. A támadósorban Gareth Bale és Marco Asensio mellett a 20 éves Borja Mayoral kezdett, aki eddig hat percet játszott a bajnokságban.

Ehhez képest ő szerezte meg a vezetést:

Casemiro beadását Ramos nem tudta a kapunak háttal állva belőni, de a szemből érkező spanyol támadó igen, 0-1.

A Realnak ez volt zsinórban a 73. meccse, amikor gólt rúgott (a széria pont a Sociedad otthonában kezdődött 2016. április 30-án),ezzel befogta Pelé Santosát, amelynek 1961 és 1963 között sikerült ugyanez.

A 28. percben Kévin Rodrigues egyenlített, aki egy jobb oldali beadást lőtt be kapásból, 1-1. A gólban rendesen benne volt Keylor Navas.

Nyolc perccel később ismét a portugál védő lőtt gólt, csak most rossz kapuba:egy Real-kontra végén Mayoral cselezte be magát a 16-oson belülre, középre adott, Rodrigues pedig rossz ütemben belecsúszott, 1-2.

A második félidőben is volt helyzete mindkét csapatnak, de újabb gólt csak a Real lőtt. A 61. percben Isco a saját térfelének közepéről indította Bale-t,aki miután látványosan lefutotta a védőjét, átemelte Rulli kapust, 1-3.

A Real két iksz után (vs Valencia 2-2, vs Levante 1-1) nyert ismét a bajnokságban, ezzel továbbra is négy pont a különbség közte és az eddig százszázalékos Barcelona között.

A szeptember 20-ai Betis elleni bajnokin már visszatérhet Ronaldo, akit még a Spanyol Szuperkupa-odavágó után tiltott el a szövetség öt meccsről.

Eredmények

Alavés-Villarreal 0-3 (0-1)

Girona-Sevilla 0-1 (0-0)

Las Palmas-Bilbao 1-0 (0-0)

Sociedad-Real Madrid 1-3 (1-2)