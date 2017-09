Futball-lázban ég a Ferencváros kupaellenfele

A Magyar Kupa 6. fordulójában már az NB I-es alakulatok is pályára lépnek, köztük a címvédő Ferencváros. A zöld-fehérek az NB III, Nyugati csoportjában vitézkedő Dunaharaszti otthonába látogatnak, ahol remek hangulatra és telt házra számíthatnak Vargáék.

Króner Péter, a Dunaharaszti MTK edzője szerint legalábbis mindenképp.

Az egész város felbolydult, amióta kiderült, hogy a Fradival játszunk a Magyar Kupában. Óriási az érdeklődés a találkozó iránt, gyakorlatilag azonnal elkapkodták a jegyeket a szurkolók, így biztosan szenzációs hangulat várható. Érthető az emberek reakciója, hiszen azokat a játékosokat, akiket eddig csak televízióból figyelhettek, most élőben láthatják, ráadásul épp a DMTK ellen"

A BVSC játékosaként az élvonalat is megjárt szakember részese volt nagy mérkőzéseknek, így első kézből tud tanácsot adni futballistáinak, hogy mire készüljenek.

"Természetesen a játékosok is nagyon boldogok voltak, hogy a címvédő látogat hozzánk, bár én személy szerint jobban örültem volna, ha esetleg néhány fordulóval később kerülünk szembe NB I-es ellenféllel, de hát ez nem kívánságműsor. Ilyen lehetőség nem sokszor adódik egy labdarúgó életében, úgyhogy csak annyit kértem a fiúktól, hogy merjenek futballozni és élvezzenek ki minden egyes pályán töltött percet."

A tisztes helytállásnál többre futhatja-e az NB III, Nyugati csoportjában jelenleg 10. helyen álló együttes erejéből?

"Mondhatnék nagy szavakat, de felesleges, hiszen nem mi vagyunk az esélyesek. Az előző szezonban egy bajnokságban szerepeltünk a Ferencváros tartalékcsapatával, ellenük sem volt egyszerű kompenzálni a sebességkülönbséget, most még nehezebb lesz a helyzetünk. Nyilván a Fradi fog dominálni, mi védekezésre rendezkedünk majd be aztán megpróbálunk a kontratámadásokkal veszélyeztetni. Az utóbbi meccseken nagyjából megtaláltam az ideális felállást és taktikát, remélhetőleg most sem vallunk majd kudarcot. De bárhogy is alakuljon a mérkőzés, ez egy igazi futballünnep lesz Dunaharasztiban."

A fieszta tehát garantált, a helyszínen vélhetően 1500-2000 szurkoló tekinti majd meg a mérkőzést, melyet az M4 Sport 15.00 órától élőben közvetít.