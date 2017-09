Budapest BL-döntőnek ad otthont 2019-ben

Az UEFA döntésének értelmében a 2019-es női Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten, a Groupama Arénában rendezik meg.

Magyarország még sosem adott otthont UEFA-klubtornadöntőnek. Csányi Sándor szerint a nemzetközi szövetség elismeri és támogatja a női labdarúgás fejlesztéséért tett erőfeszítéseinket

Végre saját szemünkkel láthatjuk Budapesten, hol tart Európa női klubelitje – nyilatkozta az mlsz.hu-nak a döntés helyszínén, Genfben Csányi Sándor MLSZ-elnök. – Az év legnagyobb női összecsapását rendezzük meg 2019-ben a Groupama Arénában – leszámítva persze a magyar válogatott számomra oly fontos összecsapásait. A BL-döntő segítségével idehaza híveket szerzünk a női futballnak, külföldön pedig újabb rajongókat a magyar főváros számára – fogalmazott az UEFA végrehajtó bizottságának magyar tagja.

Budapest korábban már több jelentős nemzetközi eseménynek otthont adott. 2012-ben 208 ország mintegy 1200 küldöttje tanácskozott a fővárosban a 62. FIFA-kongresszuson, 2014-ben mi rendezhettük az U19-es férfi Európa-bajnokságot, 2016 májusában pedig az UEFA 40. Kongresszusát hozta a nemzetközi szervezet Budapestre. – Az elmúlt években UEFA és FIFA kongresszust is rendeztünk, volt itt U19-es Eb, és készülünk az eddigi legnagyobb hazai vonatkozású futballesemény, a 2020-as Eb négy mérkőzésére is. Az UEFA döntése nemcsak a javuló infrastrukturális helyzetünket igazolta vissza ezzel a határozatával, hanem a női labdarúgás fejlesztéséért tett erőfeszítéseinket is elismerte, támogatta.