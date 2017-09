Arra kérik a MU-drukkereket, ne énekeljenek tovább csatáruk péniszéről

A brit fociban időről időre feltűnő rasszizmus ellen küzdő szervezet arra kéri a Manchester United szurkolóit, hogy ne énekeljék többször azt a dalt, ami belga csatáruk, Romelu Lukaku péniszének méretét dicséri.

Az 1993-ban létrehozott, az angol futballpályákon előkerülő rasszista viselkedési minták ellen küzdő Kick It Out nevű szervezet, a The Times című lapba közzé tett nyílt levélben kérte a Manchester United egyes szurkolói csoportjait, hogy ne énekeljék tovább azt a dalt, ami a nyáron igazolt belga csatáruk, Romelu Lukaku péniszének hosszát dicsőíti.

„A dal szövege sértő és diszkriminatív. A rasszista sztereotípiák teljes mértékben elfogadhatatlanok a futballpályákon, ahogy a társadalom egészében is, függetlenül attól, hogy az adott játékos mellett szól” - írja közleményében a KIck It Out. A szervezet jelezte, felvette a kapcsolatot a klubbal és az angol szövetséggel (FA) is az ügyben, hogy minél gyorsabban megoldást találjanak a problémára. „Az elkövetők pedig büntetésre számíthatnak” - hangsúlyozzák.

A Kick It Out szerint ugyanis az hogy a dalban 60 centis péniszt tulajdonítanak Lukakunak, merőben rasszista sztereotípia, ahogy bármilyen más, a származáshoz társított tulajdonság is.

Az ominózus szurkolói dal először a Basel elleni Bajnokok Ligája találkozón hangzott el. A 3-0-ra megnyert meccsen a nyáron 75 millió fontért (ami a bónuszokkal végül 90 millióra fog hízni) az Evertontól igazolt belga csatár lőtte a második gólt.

A kultikus manchesteri rock zenekar, a Stone Roses Made of Stone című dalának alapján készült átírat szövege szerint Lukaku a MU góllövő zsenije, akinek 24 hüvelykes (kb. 60 centis) a pénisze, aki lövi a gólokat, miközben férfiassága a földet súrolja.

A dal a csatár volt klubja, az Everton elleni hétvégi bajnokin is felcsendült, ezután lendült akcióba a Kick It Out. De nemcsak ők, hanem az egyik legnagyobb MU-szurkolói oldal, a Republik of Mancunia egyik szerkesztője is felemelte a szavát a dal ellen.

„Mintha visszatértünk volna a 80-as évekbe. Itt van egy hihetetlenül tehetséges csatárunk, aki vezeti a bajnokság góllövőlistáját, mi pedig azzal ünnepeljük, hogy a farka méretéről énekelünk. Olcsó és béna sztereotípia, aminek már rég lejárt az ideje, és nincs helye itt” - írja a felháborodott Scott Patterson.