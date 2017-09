Csúnya véget ért a Real hihetetlen sorozata

Cristiano Ronaldo letöltötte ötmeccses eltiltását, így természetesen a kezdőben kapott helyet Zinédine Zidane-tól, de ő sem tudott segíteni a Real Madridon. A hazaiak sorra dolgozták és hagyták ki a helyzeteket, a Betis pedig a legvégén Sanabria révén megszerezte a győztes találatot és 1-0-ra nyert a Bernabéuban.

A madridiak bizakodva várhatták a Betis elleni találkozót, hiszen legutóbbi 12 bajnoki meccsükből egy döntetlen és egy vereség kivételével tíz alkalommal győztesen hagyhatták el a pályát.

Alaposan be is kezdett a Real, az első 15 percben több nagy helyzete is volt a hazaiaknak, mégis a vendégek előtt adódott a legnagyobb ziccer. Sanabria találta szemben magát Keylor Navassal, el is lőtte a labdát a kapus mellett, a visszaérő Carvajal azonban a gólvonalról tisztázott

A folytatásban még inkább a madridiak akarata érvényesült, Luka Modric kétszer is bevehette volna a Betis kapuját, előbb azonban Adan védte bravúrral próbálkozását, majd Carvajal centerezését vágta a kapu fölé.

A 34. percben Carvajal hibázott hatalmasat tizenhatosának előterében, Fabian Ruiz pedig életerős lövéssel kínálta meg Navast, aki azonban a helyén volt és bravúrral hárított.

A 42. minutumban Modric ugratta ki szenzációs ütemben Iscót, aki átvétel után próbált a kapu jobb oldalába csavarni, de nem tudott túljárni Adan eszén, a két kapus tehát az első játékrészben ellopta a show-t.

A Reallal legutóbb áprils 8-án fordult elő, hogy 45 percnyi játék után nem talált az aktuális ellenfél hálójába - akkor az Atlético úszta meg kapott gól nélkül.

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, Cristiano Ronaldo vezérletével mindent megtettek a hazaiak, de csak nem akart összejönni a vezető találat. Pedig a portugálnak megvoltak a helyzetei, hátul sem lankadhatott azonban Sergio Ramosék figyelme, a Betis kontratámadásai ugyans rendre gólveszélyt hordoztak magukban.

A 70. perc környékén Sergio Asensio és Lucas Vázquez is pályára lépett, de úgy tűnt, ők sem tudnak segíteni.

Nem sokkal később Lucas centerezését Bale kapásból, sarokkal küldte kapura, Adan azonban kapufára ütötte a nem mindennapi próbálkozást.

A Betis játékosai ekkor már érthető módon minden eszközt megragadtak az időhúzásra, egyiküket sem zavarta túlságosan a Bernabéu füttykoncertje.

Semmi nem akart tehát összejönni a madridiaknak, a nagy akarásnak pedig nyögés lett a vége; Sanabria a 94. percben mattolta Navast és megszerezte a mindent eldöntő találatot.

Ezzel lezárult a Real Madrid szenzációs sorozata, zsinórban 74. tétmeccsén először nem lőtt gólt a címvédő.