Véber György megkapta a megyei Paris Saint-Germaint

A Lombard Pápát és a Mezőkövesdet is NB I-be feljuttató Véber György jelenleg a Pest megyei másodosztályban szereplő Törtel vezetőedzője. Csapata repülő rajtot vett a bajnokságban: 37 lőtt és egy kapott góllal, százszázalékos teljesítménnyel a tabella élén áll.

Az Újpest FC egykori karmestere a Törtel FC-t nem fogja feljuttatni az első osztályba, de ígérete szerint az NB III-as szereplést rövid időn belül ki fogja harcolni.

„Büszkén vállalom, hogy itt dolgozom. Ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki – mondta Véber György a DIGI Sport Reggeli Start című műsorában. – Egyébként kellemes csalódás, mert az ember azt hinné, hogy megye kettőben pocakos öregurak vannak. Korábban dolgoztam Nagykőrösön is, de az itten körülményekkel össze sem lehet hasonlítani.

Mondhatnám azt is, hogy a lehetőségeinket tekintve az osztályunk Paris Saint-Germainje vagyunk. Neymarom nincsen, de kiugró csapatom van. Nagyon tudatos munka folyik Törtelen, ennek tudható be a villámrajt"

Véber György tavasszal még az NB II-es Nyíregyházát irányította, de Pápán, Mezőkövesden és Pécsen is dolgozott az első osztályban.

„Nem érdekel most a felsőbb osztály. Kívülállóként jókat nevetek a mérkőzéseken, vagy a nyilatkozatokon. Most úgy töltődök fel, mint egy konnektorba dugott mobiltelefon. Borzasztó mély sebeket hagyott bennem a legutóbbi nyíregyházi szerepvállalásom."

A 48 éves tréner semmit sem változott. Ha kell, továbbra is kritizál, vagy szankcionál. Célja, hogy évente tudjon osztályt ugrani a csapatával.

„Most is kritizáltam a csapatomat, pedig kilenc egyre nyertünk. Úgy érzem, felesleges volt a bekapott gól az utolsó pillanatban. Nagyon tetszik, hogy a játékosok veszik a lapot. A felsőbb osztályokban nem vették."

Véber György szerint sajnálatos, hogy a magyar futballban játékosuralom van. Példaként a Szombathelyről menesztett Mészöly Gézát hozta fel, akivel korábban még Újpesten dolgozott együtt.

„Tavaly a hatodik helyen végzett a Haladással, erőn felül teljesített. Kicsit gyengébb játékosállománnyal rosszabbul kezdett, és voltak, akik ezt a szituációt nem úgy dolgozták fel, ahogy kellett volna. Nyíregyházán tavaly télen a vezetőség kért egy listát azokról a játékosokról, akikre nem tartok igényt. Ezt leadtam, de mind a klubnál maradt, és velük kellett dolgoznom."

A korábbi pápai sikeredző ugyan a megye II-ben dolgozik, de továbbra is első osztályú fizetést kap.

„Meg kellett fizetni, nem fogok álszerénykedni. Az elnök úr azt mondta, hogy mer nagyot álmodni, ennek az első lépése az volt, hogy megkeresett engem. Nem azonnal csaptunk egymás tenyerébe, több fordulós megbeszélés volt. Azonban a tárgyalás totálisan első osztályú volt. Az elnök úr pontos tervet vázolt fel, majd a harmadik, vagy a negyedik találkozás után állapodtunk meg. A munka eleje nehezen indult, de most ebben a félszezonban nagyon jól nézünk ki."

Véber György a rövidpasszos, labdabirtokláson alapuló játék híve, amiből Törtelen sem enged.

„A saját játékfilozófiámat kezdtem felépíteni, a játékosok partnerek ebben. Ugyanúgy bánok ezekkel a fiúkkal, mint a profikkal, de sokat is tanulok tőlük. Nem mindegy, hogy a magam stílusában hogyan szólok egy olyan emberhez, aki napi nyolc óra munka után jön edzésre. Nálunk van rendőr, vagy a kecskeméti autógyárban dolgozó ember is. A pályán viszont már labdarúgók, így amikor jönnek, én maximalizmust várok el, mert az elnök úr és én is a maximumot adjuk bele. Rég éreztem magam ennyire kiegyensúlyozottan."

A Törtel FC két éves célja az NB III-ba kerülés, Véber azonban csak egyéves szerződést kötött.

„Mindenki tudja, hogy bármi történhet az én karrieremben. Profi szerződést kötöttünk, amiből ki lehet vásárolni. Egyébként ez egy plusz egy éves a szerződés, mert van benne egy záradék, amely kimondja, hogy ha a felek nem jelzik más irányú szándékukat, akkor automatikusan meghosszabbodik."