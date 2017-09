Újabb angol szövetségi kapitányt kellett kirúgni

Az angol futballszövetség egy hónappal azt követően, hogy rasszizmussal vádolták meg, kirúgta a női válogatott szövetségi kapitányát. De nem ezt rótták fel bűnéül, hanem egy három évvel korábbi esetet.

Az angol szövetség (FA) megerősítette, hogy menesztették a női válogatottat világ- és Európa-bajnoki elődöntőbe vezető Mark Sampsont. A szakembernek azt követően kellett távoznia, hogy játékosa rasszizmussal vádolta meg, de nem ezzel indokolták a menesztését.

Sampsonnal szemben a válogatott nigériai születésű játékosa, Eni Aluko fogalmazta meg a súlyos vádat még augusztus közepén, a Guardian című lapnak adott interjújában. Aluko elmondása szerint, amikor 2014 novemberében a Németország elleni mérkőzésre készültek, ő pedig, hasonlóan a többi játékoshoz, meghívta a családját is.

"A te családodból lesz itt valaki? - kérdezte Sampson Alukót a futballista visszaemlékezése szerint, amikor pedig erre igennel válaszolt, a kapitány ezt találta mondani: Csak nehogy Ebolát is hozzanak magukkal - majd nevetve odébb állt.

Aluko a történteket jelezte a szövetség felé, mire vizsgálat indult, de Sampsont tisztázták a rasszizmus vádja alól, ahogy abból sem lett ügy, amikor még korábban azt találta mondani játékosának, hogy "biztosan ült már börtönben, legalább négyszer" - jelezve, hogy nagyjából mi a véleménye a színesbőrű játékosairól.

Az FA azonban "nem talált döntő erejű bizonyítékot" a történtekre, így az ügyet le is zárták, Alukóval pedig aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot, ami mellé 80 ezer fontot fizettek neki.

Most viszont, egy hónappal a fentebb idézett interjú után az FA igazgatója, Martin Glenn birtokába jutott a teljes beszámolónak - lehet, hogy eddig rejtegették előle -, és most már egészen más véleményen volt. Ahogy fogalmazott, a dokumentumban a "triviálistól az egészen súlyosig" terjedtek a fentihez hasonló ügyek. És nem a válogatottnál kezdődtek: Sampson 2009 és 2013 között a Bristol Rovers akadémiáján foglalkozott előbb a női utánpótlás csapattal, majd a klub felnőtt csapatával is, és mindkét pozíciójában számos panasz érkezett a viselkedésére. Most hivatalosan emiatt kellett mennie - az FA pedig nagyon sajnálja, hogy annak idején nem vizsgálta meg alaposabban kiszemeltje hátterét.

Nagyon fehér

"Azt le kell szögeznünk, hogy Mark nem sértett törvényt - jelentette ki Martin Glenn. - Az viszont tiszta sor, hogy átlépte azt a határt, ami a profi sportban az edző és a játékos között van. Tudjuk, hogy az edzők egy viszonylagos hatalmi pozícióban vannak, de ezzel nem élhetnek vissza. Világossá kell tennünk, hogy a szövetség melyik oldalon áll, és milyen értékeket képvisel."

Voltak még abban a levélben egyéb érdekességek is, melyek egyáltalán nem vetnek jó fényt az FA-re, illetve az angol labdarúgás legfelsőbb szintjére. Így például szó esik benne az edzői stáb egyik tagjáról, aki minden egyes alkalommal mímelt karibi akcentussal beszélt a válogatott onnan származó játékosával.

Az angol fociban felbukkanó rasszizmus ellen küzdő Kick It Out nevű szervezet is tud a női válogatott körüli visszásságokról. "Tudjuk, hogy azt a bizonyos karibi játékost az említett eset után többé nem hívták meg - mondta Herman Ouseley, a Kick It Out elnöke. Ahogy arról, is hogy hogy "felejtették el" megünnepelni Leanne Sanderson 50. válogatottságát azon a túrán, ahol egy fehér csapattársa 100. pályáralépést ünnepélyes keretek között köszönték meg."

De hasonlóan járt a politikailag aktív Anita Assante, aki 2015-ben egyik napról a másikra került ki a válogatottból, ahogy az első két meccsén mesterhármast szerző Danielle Carter - őt többé nem hívták meg.

"Még mindig sok a nagyon fehér válogatott, nem csak az angol csapat ilyen. Persze utálnám, ha csak azért hívnának be bennünket, mert feketék, vagy vegyes származásúak vagyunk - mondja Aluko. - De tényleg mindannyian elviselhetetlen karakterek vagyunk? Vagy borzasztó játékosok? Ezt a kérdést kellene feltenniük az embereknek, mielőtt még rosszabbra fordul a helyzet. Ez az igazi kultúrális vízválasztó."

Az FA mostanában nem tud jól választani szövetségi kapitányt: éppen egy éve, szeptember 27-én küldték el 67 nap után Sam Allardyce-t a férfi válogatott kispadjáról, miután egy rejtett kamerával készült felvételen magukat közel-keleti üzletembereknek kiadó újságíróknak azt mondta, hogy tud segíteni a játékospiaci szabályok kijátszásában, természetesen külön díjazás fejében.