Ronaldo, Messi vagy Neymar lehet az Év játékosa

A Nemzetközi Labdarúgó-Szövetség (FIFA) megnevezte azt a három futballistát, akinek esélye van az Év játékosa címre.

A 2016/2017-es szezonban Cristiano Ronaldo spanyol bajnoki címet és Bajnokok Ligáját nyert, utóbbinak ő lett a gólkirálya.A negyeddöntőben (vs Bayern) öt, az elődöntőben (vs Atlético) három, a döntőben (vs Juventus) két gólt rúgott.

Messi 37 góllal lett a La Liga gólkirálya, Neymar pedig a legtöbb mutatóban (kulcspassz, csel, elszenvedett szabálytalanság) a bajnokság legjobbja volt.

A kapusoknál Gianluigi Buffon (Juventus) és Keylor Navas (Real) mellett Manuel Neuer (Bayern) lehet a győztes.

Az edzőknél a Bajnokok Ligája két döntőse, Zinédine Zidane (Real Madrid) és Massimiliano Allegri (Juventus) melletta Chelsea-vel angol bajnokságot nyerő Antonio Conte került be.A nőknél is megválasztják az év játékosát és edzőjét, valamint átadják majd a Puskás-díjat is, amelynek jelöltjeire itt lehet szavazni.

A díjátadó október 23-án lesz Londonban.