A francia L'Équipe felállította a legjobb 1996. január 1-je után született legjobb játékosok listáját, melynek az élén a Real Madrid spanyol válogatott támadója, Marco Asensio végzett.

A 21 éves játékos minden sorozatban góllal debütált a Real Madridban, az idei szezonban 8 mérkőzésen 4-szer talált az ellenfelek hálójába, legemlékezetesebb góljait az FC Barcelona elleni Szuperkupa meccseken szerezte. Asensio a Camp Nouban játszott odavágón és a Santiago Bernabéú stadionban rendezett második mérkőzésen is bombagóllal köszönt be Marc-André ter Stegennek.

A négyszeres spanyol válogatott játékos szerződése 2022 nyaráig érvényes a Real Madriddal, a kivásárlási ára az előző szezonban nyújtott remeklésének (is) köszönhetően 500 millió euróra ugrott.

A második helyen a Tottenham Hotspur 21-szeres angol válogatott középpályása, Dele Alli végzett, akit az utóbbi hónapokban rendre összehoztak a Real Madriddal, így könnyen előfordulhat, hogy a közeljövőben csapattársak lesznek Marco Asensióval.

A harmadik helyet a nyáron a Paris Saint-Germainhez szerződő Kylian Mbappé zsebelte be. A 18 éves támadó az előző szezonban, az AS Monaco játékosaként bajnoki címet ünnepelhetett a Ligue 1-ben, ráadásul a Bajnokok Ligája elődöntőig repítette csapatát. A 2017-es naptári évben 22 gólt lőtt klubszinten, augusztus 31-én Hollandia ellen megszerezte első találatát a francia válogatottban is.

A negyedik helyre az FC Barcelona francia sztárigazolása, Ousmane Dembélé futott be, míg az ötödik a világ harmadik legjobban fizetett kapusa, az AC Milanban szereplő 18 éves Gianluigi Donnarumma lett.

Az Aranylabda még odébb van, de Mbappé idén Golden Boy lehet Az olasz Tuttosport nyilvánosságra hozta a 2017-es Golden Boy-díjra jelöltek 25 fős listáját. Komoly meglepetés nincs a névsorban. A legnagyobb esélyesek: az angol csodatini, Marcus Rashford, a brazil csatár, Gabriel Jesus, és két francia támadó, Kylian Mbappé és Ousmane Dembélé. Az olasz szakemberek az idei évben négy támadót tartanak a legesélyesebbnek a címre.

A L'Équipe által felállított 50-es lista

1. Marco Asensio (Madrid)

2. Dele Alli (Tottenham)

3. Kylian Mbappé (PSG)

4. Ousmane Dembelé (FC Barcelona)

5. Donnarumma (Milan)

6. Gabriel Jesús (Manchester City)

7. Leroy Sané (Manchester City)

8, Kingsley Coman (Bayern de Múnich)

9. Marcus Rashford (Manchester United)

10. Timo Werner (Leipzig)

11. Pulisic (Borussia Dortmund)

12. Dolberg (Ajax)

13. Brandt (Bayer Leverkusen)

14. Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

15. Dani Ceballos (Madrid)

16. Tielemans (Mónaco)

17. Henrichs (Bayer Leverkusen)

18. Kessié (Milan)

19. Davinson Sánchez (Tottenham)

20. Schick (Roma)

21. Malcom (Bordeaux)

22. Cristian Pavon (Boca Juniors)

23 Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

24. Amadou Diawara (Napoles)

25. Iwobi (Arsenal)

26. Christensen (Chelsea)

27. Moussa Dembele (Celtic)

28. Theo Hernández (Madrid)

29. Iheanacho (Leicester)

30. Renato Sanches (Swansea)

31. Vallejo (Madrid)

32. Lafont (Toulouse)

33. Driusi (Zenit)

34. De Ligt (Ajax)

35. Pellegrini (Roma)

36. Ndidi (Leicester)

37. Tierney (Celtic)

38. Dahoud (Borussia Dortmund)

39. Locatelli (Milan)

40. Carlos Soler (Valencia)

41. Diogo Jota (Wolverhampton)

42. Lucas Hernández (Atlético)

43. Elvedi (Borussia Mönchengladbach)

44. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

45. Caglar Söyüncü (Friburgo)

46. Mammana (Zenit)

47. Enes Ünal (Villarreal)

48. Amiri (Hoffenheim)

49. Onana (Ajax)

50. Kean (Hellas Verona)