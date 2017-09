Egyre több a játékosmegfigyelő a Videoton meccsein

A Videoton FC az idei szezonban kilenc lejátszott mérkőzés után négy pont előnnyel vezeti a tabellát az NB I-ben. A székesfehérváriak szerdán, Mohácson diadalmaskodtak a Magyar Kupa 6. fordulójában, azonban szombaton nehezebb feladat vár rájuk, mert a bajnoki címvédő Budapest Honvédot fogadják a Pancho Arénában. A Videoton sportigazgatója, Kovács Zoltán az Origónak elmondta, hogy támadófocit és győzelmet vár a rangadón, és reméli, hogy Danko Lazovics hárommeccses eltiltása motiválja majd a játékosokat.

Az eddig lejátszott meccsek alapján hogyan értékeli a szezont?

Összességében jár az elismerés a csapatnak, hiszen kettős terhelés alatt remekül helytállt. Ez is bizonyítja, hogy egy év alatt ebben is sikerült előre lépnünk. A Bordeaux elleni bravúrral eljutottunk az Európa Liga playoff köréig, mellette a bajnokságban is jó pozícióban vagyunk.

A Vasas elleni vereség mennyire vetheti vissza a csapatot?

Kikapni sosem jó, de tanulni fogunk belőle. Nem szoktunk másra mutogatni, úgyhogy elemezzük a hibáinkat. A vereség bizonyította, hogy hiába vezettünk, ha a csapat nem a kellő koncentrációval és mentalitással végzi a munkáját. Talán azért lehet kritikát megfogalmazni, mert a játékosok egy-nulla után azt hitték, hogy vége van a meccsnek.

Szombaton a bajnoki címvédő Honvédot fogadják. Fűti a játékosokat a visszavágás lehetősége a Bozsik Stadionban elveszített aranycsata miatt?

Nem szabad, hogy így álljon hozzá bárki is ehhez a mérkőzéshez. Rangadó jön, amit hazai pályán mindenképpen szeretnénk megnyerni. Biztos vagyok benne, hogy mi fogjuk irányítani a mérkőzést és támadófocit fogunk játszani. Csapatvédekezésben várok előrelépést, mert mostanában a bajnoki mérkőzéseinket nem ússzuk meg kapott gól nélkül. A játékosoknak jár a dicséret, mert hétről hétre nagyon jó hozzáállással dolgoznak, folyamatosan fejlődnek és előrelépnek a játék egyes elemeiben. A gyengeségeinket pedig próbáljuk kijavítani, úgyhogy bizakodó vagyok a meccs előtt.

Danko Lazovic hárommeccses eltiltása miatt nem léphet pályára. Mennyire fog hiányozni?

Bármennyire is fontos játékos, az lenne a legjobb, ha semennyire sem hiányozna. A csapat egyik meghatározó egyénisége a góljai, gólpasszai és már csak a puszta jelenléte miatt is. Biztosan tanulni fog a hibájából. Túl nagy feneket nem kell neki keríteni, házon belül már megoldottuk. Tavaly is volt egy hárommeccses eltiltása, akkor nagyon hiányzott. A csapatnak ez most jó lehetőség, hogy bebizonyítsa, őt is lehet pótolni. Szerintem nélküle is eredményesek leszünk az előttünk álló három meccsen.

Nagy csalódás volt, hogy az előző szezonban csak a második helyen végzett a Videoton?

Tavalyelőtt kiesőhelyről küzdöttük fel magunkat a második helyre, az nagy siker volt. Az előző szezonban a bajnoki cím volt a célunk, ezért kudarcnak éltük meg a második helyet. De ebből kell most erőt meríteni, mert azt a bajnokságot mi rontottuk el.

Mekkora előrelépést jelent Marko Nikolic érkezése? Megváltozott a csapat mentalitása?

Nagyon szeretik a játékosok, és óriási tisztelet övezi. Nyerő típusú ember, aki nagyon jól motiválja a játékosokat. De nemcsak rájuk, hanem minden, a klubnál dolgozó emberre jó hatással van ez a mentalitás. Persze a profi futballban az eredmények sok mindent befolyásolnak. Jó úton járunk, de még nem nyertünk semmit.

Nyáron nem volt túl nagy játékosmozgás a Videotonnál. Főleg magyar fiatalok érkeztek, míg a kezdőbe csak a nigériai Ezekiel Henty jött. Ennyire elégedett a játékoskerettel?

A céljaink eléréshez megfelelő minőségűnek éreztük a játékoskeretet, persze ebből majd jövő nyáron lehet mérleget készíteni. Nagyobb mozgás inkább tavaly nyáron volt, azóta nem terveztünk átalakítást. Inkább a finomhangoláson van a hangsúly.

Az Európa Liga-szereplés felkeltette a külföldi klubok figyelmét?

Igen, ez érezhető. Az utóbbi hónapokban megnőtt a forgalom a lelátónkon. Európa sok országából érkeznek megfigyelők. Már nyáron is érdeklődtek több futballistánk iránt, ez mindenképpen pozitív jel. Konkrétumokat most nem mondanék, majd a következő átigazolási időszakban kiderül, hogy kiért érkezik komoly ajánlat.

Kívülről nézve úgy tűnik, hogy az NB I-ben sok klub gyakran befürdik a légiósokkal, míg a Videotonnak rendre sikerül minőségi játékosokat igazolnia. Elég csak szerb duót, Danko Lazovicot és Marko Scepovicot említeni, de ide vehetjük a Zöld-foki-szigeteki Stopirát is, aki öt éve alapember a csapatban. És persze ott van a brazil származású Vinícius Paulo, aki már a magyar válogatottban is bemutatkozott. Ennek mi a titka?

Más csapatok átigazolásaival nem szeretnék foglalkozni. Örülök, ha egy kívülállónak is úgy tűnik, hogy jó játékosaink vannak, ennek ellenére nem dőlhetünk hátra, mert folyamatosan jobbak akarunk lenni. Rengeteg adatot gyűjtünk, és minden információt felhasználunk. A lehető legmélyebbre leásunk, mielőtt leigazolnánk valakit. Nyilván most már a klubnak is jó a híre, ami tovább fog erősödni az elkövetkezendő időszakban, hiszen most már harmadik éve mi voltunk legtovább versenyben, az európai kupasorozatokban a magyar csapatok közül. Ezt jövőre is szeretnénk folytatni és utána is. Ez nyilván futótűzként terjed, ezért is sikerül minőségi légiósokat idehozni. Akik már itt vannak, azok a jó hírünket viszik az ügynökeiken keresztül, de persze az is célunk, hogy a legjobb magyar játékosok nálunk legyenek.