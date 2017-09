A Real Madrid ellen mutatkozik be az Alavés új edzője

Az olasz Gianni De Biasi lett a spanyol labdarúgó-élvonalban sereghajtó Alavés vezetőedzője.

A klub honlapjának beszámolója emlékeztet arra, hogy a 61 éves szakvezető 2011-től idén nyárig az albán válogatott szövetségi kapitánya volt, és csapatával kijutott a tavalyi franciaországi Európa-bajnokságra.

Hozzátették, hogy a nehéz helyzetek kezelésében jelentős tapasztalata van, amire szükség is lesz, hiszen az Alavés pontot, sőt a La Liga mezőnyében egyedüliként még gólt sem szerzett az eddigi öt fordulóban. De Biasi korábban több olasz élvonalbeli klubnál dolgozott, de a spanyol bajnokságban is megfordult már, tíz évvel ezelőtt a Levante edzője volt. Mostani megbízatása a szezon végéig szól, és már most szombaton bemutatkozhat, nem is akármilyen meccsen: új csapata a Bajnokok Ligája-címvédő Real Madridot fogadja.

Elődjét, a nyáron kinevezett az argentin Luis Zubeldíát vasárnap menesztették a gyenge szereplés miatt. Az Alavés az előző idényben kilencedik volt az élvonalban, a Király Kupában pedig döntőt játszott.