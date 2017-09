Megkezdte a felzárkózást a Bayer Leverkusen

A Bundesliga 6. fordulójában vasárnap a Hannover gólnélküli döntetlent játszott otthon a Köln csapatával, míg a Leverkusen simán, 3-0-ra győzött otthon a Hamburg ellen.

Megszerezte első pontját a Köln a Bundesligában. Az előző kiírásban az 5. helyen végző, ezzel az Európa Liga-indulást is kiharcoló csapat borzalmasan kezdte az idei bajnokságot, első öt mérkőzését kivétel nélkül mind elveszítette, miközben egy gól szerzett és tizenhármat kapott. A Hannover ezzel szemben veretlen idén és mindössze két gólt szereztek ellen. Ezek alapján nem is annyira meglepő a gól nélküli döntetlen, amellyel a Köln még mindig nem mozdult el az utolsó helyről, a Hannover viszont megelőzte az Augsburgot és a 4. helyen áll.

A nap másik meccsén két patinás, de idén szenvedő csapat találkozott, ugyanis a Hamburg látogatott Leverkusenbe. A hazaiak hamar szerették volna eldönteni a három pont sorsát, már a 23. percben 2-0-ra vezettek. Először Volland volt eredményes a 20.-ban, három perccel később Alario is beköszönt. A második félidőben a két korábbi gólszerző összjátékát követően megszületett Volland révén a harmadik leverkusen gól is, ami egyben a végeredményt is jelentette.

Hannover 96 - Köln 0-0 (0-0)

Bayer Leverkusen - Hamburger SV 3-0 (2-0)

Gól: Volland (20., 83.), Alario (23.)